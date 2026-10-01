Sant Fruitós organitza una Setmana Jove amb tallers, oci i concert de cloenda

Sant Fruitós de Bages viurà del 6 al 23 d'octubre la Setmana Jove, amb set dies de propostes de cultura, creativitat i oci pensades per al jovent del municipi. La programació començarà el dimarts 6 d'octubre, a les 5 de la tarda, amb un taller de ceràmica, i acabarà el divendres 23 amb el tradicional Concert Jove al Pavelló Municipal d'Esports, que obrirà portes a les 11 de la nit amb sessions de DJ de la Rose, DJ Fiera i DJ Diana BZN. Les entrades del concert costen 3 euros si es compren de manera anticipada. La resta d'activitats són gratuïtes i cal inscriure's a través de l'APP de l'Ajuntament.
Ceràmica i escape room de por
La programació arrencarà el dimarts 6 d'octubre, a les 5 de la tarda, amb un taller de ceràmica al Nexe Jove, a càrrec de Mariona Arnau, que permetrà als participants experimentar amb la creativitat i el treball artesanal. El divendres 9 d'octubre hi haurà un escape room de por, a càrrec de Cindy Box, amb dos torns: un a les 5 de la tarda, per a majors de 14 anys, i un altre a les 7 i 20 del vespre, per a majors de 16 anys.
Futbol bombolla i cuina hongaresa
El dissabte 10 d'octubre hi haurà una activitat de futbol bombolla, a les 9 del vespre al Pavelló Municipal d'Esports, que busca donar una volta a un esport molt popular al municipi.
El dimecres 14 d'octubre serà el torn de la gastronomia, amb un taller de cuina hongaresa al Nexe Jove, a càrrec de la Greta, voluntària europea del programa ESC. Començarà a 2/4 de 6 de la tarda i permetrà descobrir noves receptes i apropar-se a la cultura hongaresa a través de la cuina.
Commercial Dance i doblatge
El dissabte 17 d'octubre s'ofereix una classe de Commercial Dance, a càrrec de Nadine i Carla Romero, de @zuckos_company. Serà a la Sala Polivalent Nexe Cultura, a 2/4 de 12 del migdia.
El dilluns 19 d'octubre, a les 6 de la tarda al Nexe Jove, es farà un taller de doblatge a càrrec de Gerry Núñez, actor de doblatge, que permetrà als participants descobrir el món de la interpretació i la locució.
El Concert Jove, el punt àlgid de la setmana
La Setmana Jove arribarà al punt àlgid el divendres 23 d'octubre amb el tradicional Concert Jove, al Pavelló Municipal d'Esports de Sant Fruitós de Bages. Les portes s'obriran a les 11 de la nit. Hi actuaran DJ de la Rose, de 2/4 de 12 a 1 de la nit; DJ Fiera, d'1 a 2/4 de 3 de la nit, i DJ Diana BZN, de 2/4 de 3 a 2/4 de 5 de la nit.
Les entrades costen 3 euros anticipades i 5 euros el mateix dia, i es poden comprar per internet, ja que no hi haurà taquilla física. Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta.
Inscripcions a través de l'APP municipal
La resta d'activitats de la Setmana Jove són gratuïtes i cal fer la inscripció a través de l'APP de l'Ajuntament.