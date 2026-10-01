El musical «El fil invisible», basat en el conte de Míriam Tirado, torna dissabte al Kursaal

La sala gran del Kursaal acollirà dissabte 3 d'octubre, en dues funcions, el musical El fil invisible, basat en el llibre de la periodista i escriptora manresana especialitzada en criança Míriam Tirado. Les funcions seran a 2/4 de 5 de la tarda i a les 7 de la tarda. L'espectacle, que ja es va representar el maig del 2025 a la sala gran, està recomanat a partir de 3 anys i té un repartiment encapçalat per la surienca Beth Rodergas i la manresana Aina Serra. Les entrades costen 20 euros.
Un musical per teixir vincles amb qui més estimem
El fil invisible és un musical per teixir vincles amb qui més estimem. Tirado és una escriptora que busca inspiració per escriure un conte molt especial: el relat de la Nura, una nena que descobreix un secret amagat al seu melic, l'existència d'un fil invisible que la connecta amb les persones que estima més enllà del temps i de l'espai.
La Nura, juntament amb els seus amics en Quim i la Lia, emprendrà una aventura emocionant i divertida per intentar recuperar el somriure perdut del seu company Àlex. Tots quatre descobriran la màgia dels vincles que establim amb els altres.
Un repartiment encapçalat per Beth Rodergas i Aina Serra
El musical es va estrenar el novembre del 2024 al Teatre Goya de Barcelona i està interpretat per Beth Rodergas, Aina Serra, Javi Vélez, Marina Requero i Rubén Albaladejo.
Entrades: 20 euros, amb preus reduïts
Les entrades costen 20 euros. Hi ha un preu de 18 euros per a majors de 65 anys, amb el Carnet Galliner i per a menors de 30 anys, i de 15 euros per a menors de 12 anys. Es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet.