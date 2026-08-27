Fotos | Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa
Cultura i Mitjans
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Cultura i Mitjans El convent de les Caputxines deixa de formar part de la «Manresa desconeguda» Pere Fontanals
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Cultura i Mitjans Fotos | Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa Hasmukh Kerai
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Successos Un vessament de sang d'un camió de residus obliga a activar un ampli dispositiu a Moià Pere Fontanals
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Successos La Festa Major de Manresa reforçarà la seguretat amb més patrulles, drons i Punts Lila Pere Fontanals
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Cultura i Mitjans El Tap'Antic desborda el Barri Antic de Manresa amb més de 10.000 tapes servides Pere Fontanals
Publicat el 27 d’agost de 2026 a les 23:22
Actualitzat el 27 d’agost de 2026 a les 23:41
- Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
- Hasmukh Kerai
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