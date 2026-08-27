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Fotos | Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa

Cultura i Mitjans

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Publicat el 27 d’agost de 2026 a les 23:22
Actualitzat el 27 d’agost de 2026 a les 23:41

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Hasmukh Kerai
  • Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Visites de la Manresa Desconeguda al convent de les Caputxines de Manresa -
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