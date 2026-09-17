El Festival Camins estrena l'extensió als cellers del Bages amb les entrades gairebé exhaurides

El Festival Camins engega aquest cap de setmana la seva extensió als cellers de la DO Pla de Bages amb una resposta molt positiva del públic. Les entrades per als concerts de Laura Andrés, Humana Sound System i Ramon Mirabet ja estan exhaurides, mentre que per a l'actuació de Manu Guix només en queden les darreres localitats disponibles. Segons l'organització, aquest concert ja ha superat el 80% d'ocupació.
La proposta, sota el nom de Camins Cellers, combina música en directe amb experiències vinculades al vi, la gastronomia i el paisatge vitivinícola del Bages. Les últimes entrades es poden adquirir a través del web del festival.
Música, vi i gastronomia als cellers de la DO Pla de Bages
La programació començarà aquest divendres al celler Abadal amb l'actuació de la pianista i compositora Laura Andrés, que presentarà el seu darrer treball, ZERØ. El concert s'emmarca en la 17a edició del Sopar del Most i inclou una experiència completa amb visita a les vinyes, tast de vins i sopar.
Diumenge serà el torn d'Humana Sound System al celler Fargas Fargas, a Salelles, al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola. El duet format pels membres de Gossos Natxo Tarrés i Roger Farré oferirà un vermut musical maridat amb vins del celler, amb una proposta que fusiona reggae, dub, electrònica i influències de la música del món.
La següent cita arribarà el 26 de setembre al celler Castellgalí, on Ramon Mirabet protagonitzarà un concert acústic maridat amb tres vins elaborats pel mateix celler. L'artista repassarà algunes de les cançons més destacades de la seva trajectòria en un format íntim.
Manu Guix tancarà el cicle entre vinyes
L'extensió del festival finalitzarà el 27 de setembre al celler Entrebosc amb l'actuació de Manu Guix. El músic oferirà un concert a veu i piano en un entorn proper a les vinyes, en una proposta pensada per afavorir la proximitat amb el públic.
La jornada es completarà amb una experiència gastronòmica basada en un recorregut per diverses estacions culinàries, amb elaboracions fredes, pernil, brasa, arrossos o fideuà i postres. Amb aquesta programació, el Festival Camins reforça la seva aposta per unir cultura, gastronomia i territori a través dels cellers de la DO Pla de Bages.