Donallop celebrarà els 10 anys de «Misteris de sa vida» amb un sopar-concert al celler Fargas Fargas

El celler Fargas Fargas de Salelles, al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola, acollirà el proper dissabte 19 de setembre una nit temàtica mallorquina amb el grup Donallop com a protagonista. La proposta commemorarà els deu anys de Misteris de sa vida, un dels treballs més reconeguts de la formació, i inclourà un concert a l'aire lliure, un sopar d'inspiració mallorquina i una copa de vi del celler.
L'activitat començarà a les 8 del vespre i forma part de la programació cultural impulsada pel celler Fargas Fargas. El menú previst inclou pa amb sobrassada, formatge de Mallorca amb raïm de les vinyes del celler, trempó i gelat amb ensaïmada. L'organització ha previst un aforament reduït per mantenir el caràcter íntim de la vetllada.
Un projecte musical mallorquí amb més d'una dècada de trajectòria
Donallop és un projecte nascut a Mallorca el 2013 i liderat actualment per la cantant i compositora Joana Pol. La seva trajectòria ha evolucionat des d'un pop-folk intimista cap a sonoritats més electròniques, tot mantenint una marcada càrrega poètica en les lletres. Al llarg dels anys ha publicat treballs com #milestones (2014), Misteris de sa vida (2016), Crisàlide (2019), Cara a cara (2021) i, més recentment, D Superlluna (2025).
El projecte ha superat els 300 concerts i aquest 2026 continua celebrant la seva trajectòria artística. Joana Pol, establerta a Manresa des de fa anys, ha consolidat Donallop com una de les propostes destacades de l'escena musical en català procedent de les Illes Balears.
Les entrades es poden adquirir al portal Entradium.