«Pas a pas» porta a la Parcir una mirada al món rural i la postguerra a través d'una saga familiar

La Llibreria Parcir de Manresa acollirà aquest divendres 18 de setembre, a les 7 de la tarda, la presentació de Pas a pas, la nova novel·la d'Assumpta Serra i Clota. L'acte comptarà amb la participació de l'autora i de la historiadora Victòria Soler Company, membre de l'Associació Memòria i Història de Manresa.
L'obra se situa en els anys de la postguerra i segueix l'evolució d'una saga familiar en un entorn rural marcat pels canvis socials, polítics i econòmics del segle XX. A través dels seus personatges, la novel·la aborda qüestions com la repressió franquista, la fam, el silenci imposat, els maquis, la clandestinitat o les detencions i tortures, però també posa l'accent en el coratge, la solidaritat i la capacitat de resistència de les persones que van viure aquell període.
Manresa també forma part del relat
La novel·la incorpora referències a la història recent de Manresa i a alguns dels episodis que van marcar la ciutat durant la postguerra i el desenvolupament industrial. Entre altres aspectes, s'hi esmenten les fàbriques manresanes, les vagues de la Fàbrica Nova, l'arribada de la immigració dels anys cinquanta, els habitatges impulsats per Caixa Manresa o el naixement del barri de Mion-Puigberenguer.
Segons la sinopsi de l'obra, les dones tenen un paper especialment destacat com a figures centrals de la vida familiar i comunitària, afrontant les dificultats de l'època amb resiliència i determinació.
Una autora vinculada a la recerca històrica
Assumpta Serra és historiadora i arqueòloga. Ha estat professora d'Història a la Universitat de Barcelona i actualment participa en activitats de l'Institut Català d'Estudis Agraris de l'Institut d'Estudis Catalans (ICEA-IEC), amb una especialització centrada en el món rural.
La presentació de Pas a pas tindrà lloc a la Llibreria Parcir, al número 74 del carrer d'Àngel Guimerà de Manresa.