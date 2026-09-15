La CNT homenatjarà a Manresa els milicians de la Columna Terra i Llibertat

L'Auditori de la Plana de l'Om acollirà aquest dissabte, 19 de setembre, a les 11 del matí, un acte d'homenatge a la Columna Terra i Llibertat organitzat per la CNT de Manresa. La jornada recordarà els 800 milicians que van sortir de la capital del Bages l'estiu de 1936 per anar a lluitar al front, un episodi que s'emmarca en la resposta popular i la transformació social desencadenades arran del cop d'estat militar de juliol de 1936, l'èxit parcial del qual va conduir directament a l'inici de la Guerra Civil.
L'acte, concebut de manera oberta al públic i amb una invitació expressa als familiars dels membres d'aquella columna, comptarà amb un programa divers de caràcter divulgatiu i cultural. La presentació de la jornada anirà a càrrec de Sonia Turón i s'estructurarà al voltant de diverses intervencions històriques. D'una banda, Pep Cara oferirà una ponència sobre el context de la contesa i el procés de transformació social d'aquells mesos, mentre que Gonzalo Berger centrarà la seva exposició en el paper de les milícies antifeixistes a Catalunya.
Història, llibres i homenatge als familiars
Un dels moments centrals del matí serà la presentació del llibre De la Columna Tierra y libertad a la 153 brigada mixta (també referenciat com Memorias de una columna olvidada), a càrrec del seu propi autor, Miguel G. Gómez. La cita es completarà amb una proposta divulgativa que inclou una recreació històrica sobre les milícies de cultura, una teatralització d'una escena de l'obra presentada i l'actuació musical i de piano d'Elena Ribera.
La trobada es clourà amb un picapica i un brindis d'honor entre els assistents i les famílies dels milicians homenatjats. Des de l'organització s'informa que les persones interessades a obtenir més informació o a inscriure's poden contactar mitjançant l'adreça de correu correu manresa@cnt.es o bé al telèfon 607 21 04 28.