Stephen Frears, director de «Les amistats perilloses», rebrà el Premi d'Honor del Clam 2026

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam) ha anunciat que Stephen Frears, director de Les amistats perilloses, serà un dels grans protagonistes de l'edició d'enguany i rebrà el Premi d'Honor del certamen. El cineasta britànic serà present a la inauguració del festival i l'endemà oferirà una MasterClass oberta al públic. El Clam, que se celebrarà del 23 d'octubre a l'1 de novembre, també recuperarà diverses de les seves pel·lícules de caràcter més social.
Frears és el primer dels Premis d'Honor que el festival ha donat a conèixer en aquesta edició, mentre que la resta es presentaran en una roda de premsa prevista per al 7 d'octubre. Al llarg de les 22 edicions del Clam, aquest reconeixement ha distingit creadors com Olivier Assayas, Abderrahmane Sissako, Montxo Armendáriz, Sílvia Munt, Sergi López, Bertrand Bonello i Agustí Villaronga, entre d'altres.
Una trajectòria marcada per la mirada social
Nascut a Leicester el 1941, Stephen Frears és un dels directors destacats del cinema contemporani i ha construït una trajectòria marcada per una mirada humanista i una especial atenció a les desigualtats socials. Abans de fer el salt al cinema, va estudiar Dret i va iniciar-se en el món del teatre i la televisió.
La seva consolidació va arribar amb títols com La meva preciosa bugaderia i Obre't d'orelles, obres amb què va abordar qüestions com la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Posteriorment, Frears ha alternat produccions europees i de Hollywood, mantenint una mirada crítica sobre les diferències de classe i les contradiccions del poder.
El director acumula més de 80 guardons internacionals i ha estat al capdavant de tres produccions nominades a l'Oscar a la millor pel·lícula: Les amistats perilloses, La reina i Philomena. A més, ha estat nominat dues vegades a l'Oscar com a director. El seu cinema, segons el Clam, s'ha caracteritzat per actuar com un mirall crític de la realitat social contemporània.
El festival homenatjarà el cineasta amb la projecció de diverses de les seves obres més vinculades a aquesta mirada social, entre les quals La meva preciosa bugaderia i Negocis ocults. Frears treballa actualment en un film biogràfic sobre el director Billy Wilder.
Tres estrenes catalanes guardonades internacionalment
El Clam també ha avançat tres de les pel·lícules que formaran part de la programació d'enguany i que arribaran al festival després d'haver estat reconegudes en alguns dels principals festivals internacionals. Es tracta de Fjord, de Cristian Mungiu; Yellow Letters, d'İlker Çatak, i Josephine, de Beth de Araújo.
Les tres obres, que tindran al Clam la seva estrena catalana, comparteixen una mirada sobre problemàtiques socials com el racisme, el menysteniment institucional i el trauma infantil, malgrat partir de propostes i contextos cinematogràfics diferents.
Fjord arriba avalada per la Palma d'Or de Canes i està dirigida pel romanès Cristian Mungiu, que ja havia aconseguit aquest mateix guardó el 2007. La pel·lícula és un thriller judicial i familiar inspirat en un cas real i segueix una família romanonoruega que es trasllada a un poble remot al costat d'un fiord, on es veu immersa en un conflicte marcat pels prejudicis i la divisió cultural entre comunitats.
Per la seva banda, Yellow Letters, d'İlker Çatak, va obtenir l'Ós d'Or de la Berlinale. El film aborda la censura i la repressió estatal a Turquia a través d'una parella d'artistes teatrals d'Ankara que perd la feina i l'habitatge arran de la polèmica generada per la seva darrera obra.
Finalment, Josephine, de Beth de Araújo, va obtenir el Gran Premi del Jurat i el Premi del Públic al Festival de Sundance. El thriller psicològic se centra en una nena de vuit anys que, després de presenciar un acte de violència, veu com el seu món canvia radicalment. La pel·lícula explora el trauma infantil, la pèrdua de la innocència i els secrets familiars.