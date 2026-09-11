El Cineclub Manresa omple la tardor de cinema amb mirades femenines i òperes primes

El Cineclub Manresa ha presentat la programació dels mesos de setembre, octubre i novembre, una temporada que aposta especialment per les mirades femenines i les òperes primes. La proposta inclou sis pel·lícules que permetran descobrir des de la inventiva i la singularitat fins al testimoni social, el lirisme i la catarsi, a més de diverses sessions vinculades a altres mostres i cicles cinematogràfics.
Sis pel·lícules per a la nova temporada
La programació de tardor pren com a punt de partida una frase del director Joachim Trier: "El cinema és el lloc en què molts de nosaltres vam créixer i vam aprendre a ser humans". Amb aquesta idea, el Cineclub convida el públic a "seguir creixent" amb una selecció de propostes que exploren diferents maneres d'entendre i explicar el cinema.
Entre els títols previstos hi ha El sonido de la caída, que el Cineclub presenta com una mostra de "la inventiva més rotunda i esmolada" i una de les obres "majúscules dels últims temps".
La programació també inclou Un poeta, definida com una proposta marcada per "la singularitat més jocosa i commovedora" i considerada una de les joies del darrer cinema sud-americà. La chica zurda, per la seva banda, aportarà "la delicadesa més sensible" i la vessant més càlida del cinema oriental.
El vessant social arribarà amb On Falling, presentada com "el testimoni social més rigorós i introspectiu" i com una mostra del millor cinema britànic, tot i que està rodada per una directora portuguesa.
La selecció es completarà amb Aro Berria, que el Cineclub situa en l'àmbit de "la catarsi immersiva més impressionant" i que considera una de les perles enigmàtiques de la temporada, i Vermiglio, definida com una proposta de "lirisme més espiritual i misteriós", a més de bella i reveladora.
Mostres i cicles que també arriben a Manresa
La temporada de tardor mantindrà, a més, la vinculació del Cineclub amb diferents cites cinematogràfiques. Així, Manresa tornarà a acollir la Mostra de Cinema Àrab, en aquest cas amb Amussu, i també hi haurà una sessió del Festival Protesta amb La plaga.
La programació es completarà amb el Cicle Gaudí, que presentarà Balandrau i Tres adioses.
Programació
Un poeta
13/09/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Simón Mesa Soto
Intèrprets: Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona
Durada: 123 min Format: Digital
Nacionalitat: Colòmbia, Alemanya i Suècia / 2025
Óscar Restrepo, poeta, no ha estat capaç d'estar a l'altura dels seus prometedors inicis en la literatura i sobreviu com pot fent classes en un institut i tenint cura de la seva mare. En la Yurlady, una de les seves alumnes, descobreix un esperit afí, un diamant en brut de la poesia.
6 nominacions als premis Platino: millor comèdia, actor (Ubeimar Rios), guió, fotografia, muntatge i música
1 nominació als Independent Spirit Awards: millor pel·lícula internacional
1 nominació als Goya: millor pel·lícula iberoamericana
Tres Adioses
17/09/2026
19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 4,5 euros / Abonats: 3 euros
Direcció: Isabel Coixet
Guió: Isabel Coixet i Enrico Audenino, basat en la novel·la de Michela Murgia
Intèrprets: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Francesco Carril
Durada: 122 min Format: Blu-ray
Nacionalitat: Itàlia i Espanya / 2025
Després del que semblava una discussió sense importància, la Marta i l'Antonio se separen. Ell, un xef prometedor, es refugia en els fogons; ella, en el silenci. No obstant això, la Marta comença a notar alguna cosa més que tristesa: ha perdut la gana, i no només per culpa del desamor. Quan descobreix que al darrere hi ha un problema de salut, tot fa un gir inesperat.
1 nominació als premis David di Donatello: millor actriu secundària (Silvia d'Amico)
Cicle Gaudí
Pillion
20/09/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Harry Lighton
Intèrprets: Harry Melling, Alexander Skarsgård, Douglas Hodge
Durada: 106 min Format: Digital
Nacionalitat: Irlanda i Regne Unit / 2025
El Colin, un noi introvertit, se sent captivat pel Ray, el carismàtic i atractiu líder d'una banda de moters, que l'agafa com a submís, dinamita la seva rutina i li canvia la vida.
3 nominacions als BAFTA: millor pel·lícula britànica, òpera prima i guió adaptat
Premi al millor actor (Harry Meling) a la Seminci de Valladolid
El sonido de la caída
27/09/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció: Mascha Schilinski
Guió: Mascha Schilinski i Louise Peter
Intèrprets: Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Laeni Geiseler
Durada: 150 min Format: Digital
Nacionalitat: Alemanya / 2025
Quatre noies adolescents viuen en una mateixa granja del nord d'Alemanya en èpoques diferents. Amb el pas dels anys, la casa es transforma, però l'eco del passat ressona entre les velles parets. Malgrat les dècades que les separen, les seves vides semblen emmirallar-se.
Premi del Jurat al Festival de Canes
8 nominacions als premis del cinema europeu: millor pel·lícula, direcció, guió, càsting, fotografia, música, vestuari i maquillatge i perruqueria
10 premis del cinema alemany: millor pel·lícula, direcció, guió, actriu secundària (Lena Urzendowsky), fotografia, muntatge, so, disseny de producció, vestuari i maquillatge; i 1 nominació: millor actriu secundària (Claudia Geisler-Bading)
Les culpables
01/10/2026
19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: gratuït
Direcció: Marta Duran Lozano
Durada: 85 min Format: Digital
Nacionalitat: Espanya / 2026
Després d'anys de silenci sobre l'avortament que va viure d'adolescent, la Marta rep un centenar de testimonis anònims de dones que han viscut el mateix que ella. Portant aquestes històries a la pantalla, juntament amb sis noies que posen veu i rostre a aquests relats silenciats, obre un espai compartit on el que s'ha silenciat esdevé col·lectiu.
Documental del Mes
La plaga
04/10/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Charlie Polinger
Intèrprets: Joel Edgerton, Everett Blunck, Kayo Martin
Durada: 98 min Format: Digital
Nacionalitat: EUA, Austràlia, Emirats Àrabs Units i Romania / 2025
En Ben és un noi introvertit que arriba a un campament de waterpolo on les relacions entre els joves es regeixen per codis de poder i exclusió. Per encaixar-hi, adopta en públic l'actitud del grup i es distancia del company assenyalat com a diferent, un noi marcat per una estranya afecció cutània. Tanmateix, lluny de les mirades alienes, la culpa i la inquietud l'empenyen a interessar-se per ell, incapaç d'ignorar del tot el seu patiment.
1 Independent Spirit Award: interpretació revelació (Kayo Martin); i 2 nominacions: millor pel·lícula i interpretació protagonista (Everett Blunck)
Premi al millor actor (Joel Edgerton, Everett Blunck i Kayo Martin) al Festival de Sitges
Premi del Jurat a l'Americana Film Fest
En col·laboració amb el Festival Protesta
Balandrau, vent salvatge
08/10/2026
19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 4,5 euros / Abonats: 3 euros
Direcció: Fernando Trullols
Guió: Danielle Schleif, basat en la novel·la de Jordi Cruz
Intèrprets: Álvaro Cervantes, Marc Martínez, Bruna Cusí, Jan Buxaderas
Durada: 119 min Format: Digital
Nacionalitat: Espanya / 2026
El 30 de desembre del 2000, una colla d'amics es troben per pujar al Balandrau. El sol acompanya els muntanyencs fins que, en tan sols uns minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge desencadena la pitjor tempesta de la història dels Pirineus.
Cicle Gaudí
Numakage public pool
05/11/2026
19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: gratuït
Direcció: Shingo Ota
Durada: 80 min Format: Digital
Nacionalitat: Japó / 2025
Durant més de cinquanta anys, Numakage, una piscina pública suburbana de Tòquio, ha estat punt de trobada de gent gran, famílies i comunitats de cruising gai. Davant la seva demolició, malgrat l'oposició local, la pel·lícula ressegueix el dol col·lectiu a través de les cinc fases de Kübler-Ross, qüestionant una pèrdua habitualment reservada a la mort humana.
Documental del Mes
On falling
08/11/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Laura Carreira
Intèrprets: Joana Santos, Inês Vaz, Neil Leiper
Durada: 104 min Format: Digital
Nacionalitat: Regne Unit i Portugal / 2024
L'Aurora és una dona portuguesa que treballa en un centre de distribució a Escòcia. Atrapada entre els murs de la feina i la soledat del seu pis compartit, l'Aurora intenta resistir a l'aïllament, l'alienació i la xerrada trivial que comencen a amenaçar la seva consciència de si mateixa.
1 premi del cinema europeu: European Discovery
Concha de Plata a la millor direcció al Festival de San Sebastián
1 nominació als Goya: millor pel·lícula europea
Amussu
12/11/2026
19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: gratuït
Direcció: Nadir Boumouch
Durada: 99 min Format: Digital
Nacionalitat: Marroc / 2019
El 2011, per salvar el seu oasi, els habitants d'Imider, van tancar una canonada d'aigua destinada a la mina de plata més gran d'Àfrica. Vuit anys després, canten recollint els fruits del seu activisme.
En col·laboració amb la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya i la Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa
Aro Berria + Egagròpila mental de fons efímer
15/11/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció: Irati Gorostidi / Òscar Hidalgo
Intèrprets: Edurne Azkarate, Jan Cornet, Oliver Laxe
Durada: 102 / 17 min Format: Digital
Nacionalitat: Espanya, 2024 / 2025
Sant Sebastià, 1978. Els treballadors de la fàbrica de comptadors d'aigua es reuneixen en assemblea per debatre una vaga que finalment no prospera. Decebuts, els més inconformistes dirigeixen les seves aspiracions cap a àmbits més íntims. N'hi ha que abandonen la fàbrica i s'integren en una comunitat aïllada a les muntanyes, on emprenen una cerca intensa mitjançant un seguit d'experiències catàrtiques compartides.
Sessió completada amb el curtmetratge Egagròpila mental de fons efímer, del manresà Òscar Hidalgo, guanyador del Premi Plácido 2025.
La chica zurda
22/11/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció: Tsou Shih-Ching
Guió: Tsou Shih-Ching i Sean Baker
Intèrprets: Janel Tsai, Ma Shih-Yuan, Nina Ye
Durada: 108 min Format: Digital
Nacionalitat: Taiwan, França, EUA i Regne Unit / 2025
Una mare soltera i les seves dues filles tornen a Taipei després de diversos anys vivint al camp per obrir una botiga en un bulliciós mercat nocturn. Cadascuna a la seva manera, s'hauran d'adaptar a aquest nou entorn per arribar a final de mes i aconseguir mantenir la unitat familiar.
Sessió fruit del Premi Nunes al Millor Fet Cineclubista 2025, amb la col·laboració d'Avalon i la Federació Catalana de Cineclubs
Vermiglio
29/11/2026
18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Maura Delpero
Intèrprets: Tommaso Ragno, Martina Scrinzi, Sara Serraiocco
Durada: 119 min Format: Digital
Nacionalitat: Itàlia, França i Bèlgica / 2024
Presentació del crític de cinema Jordi Bordas
A finals de la Segona Guerra Mundial, en un lloc remot dels Alps italians anomenat Vermiglio, l'arribada d'un soldat desertor al poble marca un abans i un després a la vida dels habitants. Això afecta la família del mestre local, el qual s'adona que cadascun dels seus membres es dirigeix cap a un destí inesperat.
1 nominació als Globus d'Or: millor pel·lícula de parla no anglesa
Gran Premi del Jurat al Festival de Venècia
2 nominacions als premis del cinema europeu: millor pel·lícula i direcció
7 premis David di Donatello: millor pel·lícula, direcció, guió original, producció, fotografia, so i càsting; i 7 nominacions: millor actor protagonista (Tommaso Ragno), actriu protagonista (Martina Scrinzi), disseny de producció, vestuari, maquillatge, perruqueria i muntatge
En col·laboració amb la Mostra de Cinema Espiritual