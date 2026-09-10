Més de 90 persones portaran diumenge «El Retaule del Flautista» al teatre Conservatori

El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest diumenge, 13 de setembre, l'estrena del muntatge comunitari d'El Retaule del Flautista, de Jordi Teixidor i Carles Berga. Un total de 93 persones, d'entre 11 i 89 anys, han participat en un procés que ha reunit intèrprets, tècnics, regidors i altres perfils vinculats a l'espectacle, sota la direcció de la manresana Sílvia Sanfeliu.
Un muntatge intergeneracional
L'obra es representarà diumenge en dues funcions, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, amb una vuitantena llarga d'actors i actrius de diversos grups de teatre amateur del Bages i el Moianès sobre l'escenari.
El muntatge recupera la farsa musical escrita per Jordi Teixidor l'any 1968, amb música i cançons de Carles Berga, i és el resultat d'un procés participatiu que va començar el mes de maig amb una convocatòria oberta a tota la ciutadania.
En total, 93 persones d'entre 11 i 89 anys han format part del projecte, entre intèrprets, tècnics, regidors, assistents de maquillatge i altres participants. Durant l'estiu, el muntatge s'ha preparat al teatre Conservatori amb la participació d'alumnes de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal, el Grup Teatral Espantall i el cor manresà Anderdocs, així com de persones d'altres entitats del Bages que s'hi han incorporat a títol individual.
L'Associació Cultural El Galliner i el Kursaal de Manresa impulsen aquesta producció comunitària, que és la segona després del muntatge participatiu de La Santa Espina, d'Àngel Guimerà, estrenat el setembre de 2024 en el marc de l'Any Guimerà.
Una sàtira sobre el poder
El Retaule del Flautista parteix de l'argument del conte clàssic El Flautista d'Hamelín, però el transforma en una sàtira sobre els poders establerts. La farsa posa el focus, a través de la ironia, en les contradiccions, la hipocresia i les baixeses de la naturalesa humana.
L'obra és una de les farses més populars i representades del teatre català i també compta amb una llarga trajectòria al Bages i a Manresa.
Un muntatge amb història al Bages
Al Bages, la farsa musical es va representar el desembre de 1973 al Teatre Nou Esplai d'Artés i posteriorment, el 6 de juliol de 1974, a l'aire lliure, a la placeta del carrer Padró, amb la participació de figures consolidades de les arts escèniques de la comarca. També es va representar a Berga.
El gener de 2024, més de 70 persones que havien participat en aquell muntatge van celebrar una trobada commemorativa pels 50 anys de l'estrena a la Torre de Casanova de Moià, amb la participació del director, Víctor Berenguer.
A Manresa, El Retaule del Flautista també s'ha representat en diverses ocasions. El 1971, la Sala Loyola va acollir dues funcions, el 5 de juny i el 25 de setembre, a càrrec del Grup de Teatre CIE del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, amb Lluís Tuneu a la direcció escènica i Josep M. Solà i Onofre Boqué a la direcció musical.
El 4 i 5 de març de 1982, Tabola va organitzar tres funcions dins del Cicle de teatre per a escoles, que van reunir 1.340 espectadors en horari escolar.
Més endavant, el 26 d'abril de 1997, El Galliner va programar l'obra al Pavelló del Nou Congost, en un muntatge dirigit per Joan Lluís Bozzo i Joan Vives que va reunir 1.206 persones. L'elenc incloïa, entre d'altres, Gemma Brió, Miquel Murga, Àlex Brandemühl i Enric Arquimbau, mentre que en l'apartat musical hi participaven músics com Eduard Iniesta.
Encara hi ha entrades disponibles
Les entrades per a les dues funcions d'aquest diumenge encara estan disponibles. Tenen un preu de 12 euros, amb una tarifa de 10 euros per als majors de 65 anys i de 6 euros per als menors de 30 anys i els titulars del Carnet Galliner.
Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, una hora abans de cada sessió a les taquilles del teatre Conservatori i a través del web del Kursaal.