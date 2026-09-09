La Fumera torna a Sallent del 9 al 14 de setembre amb sis dies de festa

La Fumera, la Festa Major Alternativa de Sallent, tornarà a omplir els carrers i les places del municipi del 9 al 14 de setembre amb una programació que combina música, cultura popular, activitats familiars, espectacles, gastronomia i les tradicionals proves entre colles. La proposta, que enguany porta per lema Tenim un nou món per construir, manté l'aposta per una festa popular, reivindicativa, oberta i autogestionada.
Sis dies d'activitats a diferents espais
La plaça Anselm Clavé, coneguda popularment com Cal Teia, tornarà a ser el cor de La Fumera, amb la barra, la cuina i l'escenari central. La programació també s'estendrà a espais com La Carbonera, davant de Cal Teia, pensada especialment per a infants i joves; El Magatzem, a la plaça de la Verdura, destinat a activitats més relaxades; El Pati, a l'interior de la Casa Torres Amat, com a espai d'art i creació, i El Passadís, al carrer Guimerà, on es faran els sopars.
La programació comença dimecres 9 amb activitats infantils a La Carbonera, el toc de sirena de la Fàbrica Vella i la presentació de les banderes de les colles. La jornada acabarà amb l'espectacle de trapezi doble El Fil Roig.
Dijous 10 hi haurà activitats familiars, la inauguració de l'exposició Portem un nou món per construir, un concert de Celeste Alías i Santi Careta, el sopar de colles, l'espectacle de presentació de La Fumera 2026 i el Joc de Colles, abans de l'actuació de PD Barraca.
Música, cultura i proves de colles
Divendres 11 combinarà activitats esportives i culturals amb la presentació de la novel·la Seràs la Vall, de la sallentina Irene Rubio, una conversa amb Roger Coch i actuacions com les de Barbakana, Germans Ortega, Borja Penalba, MaambO, El Patio i Kòdul. El programa també inclou les propostes de les colles, amb el Temperi, la Llista Negra i el Ball de les Treballadores.
Dissabte 12 serà també la jornada del 16è aniversari de l'Ateneu Popular Rocaus, amb jocs tradicionals, vermut musical, dinar popular, actuacions i proves com Ser bascu no és fàcil, eh! i el concurs de truites Quins ous!.
La música prendrà bona part del protagonisme durant la nit amb Projecte Astrolabi, EMEIEME, Al·lèrgiques al pol·len, Red Roses for Me, Mashup Party Band i diferents sessions de PD. La jornada comptarà també amb l'actuació dels Bastoners de Sallent.
Diumenge 13 hi haurà una Matinal de Cultura Popular amb trabucaires, la Colla Bastonera de Sallent, el gegant Maqui i el Petit Maqui, la geganta Joana La Negra, el Ball de les Treballadores, les Bruixes de Sallent, la Tradibanda i colles convidades.
A la tarda arribarà una de les proves més característiques de La Fumera, La Carretada, una cursa de carretons en què Les Culleres, la Bòbila i la Fàbrica Vella competiran per ser la colla més ràpida i hàbil. El programa continuarà amb les Fumeres Teatreres, el Trivial de Sallent, una mostra de curtmetratges de temàtica social i el Ball de confeti amb La Fumera All Stars.
La nit es completarà amb una ballada de sardanes amb La Principal de La Fumera, que convertirà la proposta en una rave de sardanes after hour, i l'actuació de PD Barraca.
La Fumerada posarà punt final a la festa
Dilluns 14, La Carbonera acollirà un concurs de mini xefs i jocs de taula abans del recompte del Geocaching. Després, Cal Teia serà l'escenari de la Fumerada, un dels moments finals de la competició entre colles.
La bandera de la colla guanyadora se salvarà del foc de la xemeneia de La Fumera, mentre que després es farà la tradicional penjada de bandera al balcó de l'Ajuntament. La festa acabarà amb el Sopar de Relleus i les actuacions de Son de Pinyona i PD Easy.
Les proves de colles repartiran punts al llarg de la festa. Entre les activitats puntuables hi ha el Joc de Colles, el Temperi, Ser bascu no és fàcil, el concurs de truites, La Carretada, el Trivial de Sallent, el concurs de mini xefs i el Geocaching.
Una festa amb vocació popular i autogestionada
La Fumera reivindica enguany el seu caràcter popular, solidari i internacionalista. El programa defensa la idea que Sallent és un poble d'acollida i posa el focus en les lluites i els pobles que resisteixen arreu del món.
La festa també manté una aposta explícita pel feminisme, l'antiracisme, la defensa del territori i la lluita contra les formes d'opressió, així com per la prevenció de les violències masclistes i LGTBIQfòbiques. La Fumera disposa d'un protocol de prevenció i actuació i recorda que les persones que necessitin suport poden adreçar-se a la barra.
Un altre dels trets definitoris és l'autogestió. Segons explica l'organització, desenes de persones treballen durant mesos i especialment durant els dies previs i la festa per fer possible una programació d'actes gratuïts i diversos. La Fumera es finança amb les aportacions dels puntals, les activitats i el consum a les barres, entre altres vies.
El programa també incorpora enguany els petits puntals, amb una aportació anual de 12 euros destinada a millorar l'espai de la festa i amb descomptes en els tallers de La Carbonera.
L'organització publica també els comptes de l'edició de 2025: la setmana de Festa Major va registrar 50.250 euros d'ingressos i 50.600 euros de despeses, mentre que el tancament anual va ser de 3.657 euros.
La Fumera demana finalment la implicació del veïnat per fer compatible la festa amb el descans i la vida quotidiana del municipi, evitar els botellots, mantenir nets els espais i consumir amb responsabilitat.