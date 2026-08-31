Denuncien davant la Guàrdia Urbana de Manresa un mural de la Festa Major Alternativa

Una denúncia presentada davant la Guàrdia Urbana de Manresa qüestiona el mural que s'ha pogut veure durant la Festa Major Alternativa a la plaça Puigmercadal. Segons han confirmat fonts policials a NacióManresa, la denúncia considera que la imatge podria ser constitutiva d'un delicte d'odi o d'amenaces.
La pancarta, de grans dimensions, mostrava una figura femenina disparant amb un fusell d'assalt contra un edifici que semblava representar Cal Jorba. A la part dreta del mural també s'hi podia llegir la frase "Fora rendistes, patrons i feixistes!".
Fonts municipals han confirmat l'existència de la denúncia. Tanmateix, per motius de protecció de dades, no ha estat possible conèixer la identitat de les persones que l'han presentada. Aquest diari tampoc no ha pogut contactar amb els veïns o propietaris de l'immoble que apareixeria representat al mural i, per tant, no pot confirmar si la denúncia prové d'aquest entorn.
Una imatge en un context de conflicte
El mural formava part de l'escenografia de la Festa Major Alternativa i s'ha pogut veure a la plaça Puigmercadal durant els dies de celebració. La seva aparició s'emmarca en el context de les discrepàncies existents entre l'organització de la festa i els propietaris de Cal Jorba, que han protagonitzat diversos litigis relacionats amb l'activitat que es desenvolupa en aquest espai del Centre Històric.
La denúncia posa el focus en el contingut de la imatge i en el missatge que transmetia la composició, especialment pel fet de representar una acció armada dirigida contra un edifici identificable.
La pancarta ja ha estat retirada
Un cop finalitzada la Festa Major Alternativa, aquest diumenge, la pancarta ha estat retirada de la façana on estava instal·lada i ja no és visible a la plaça. Tot i així, s'havia solicitat la seva retirada el dissabte, però l'organització ha decidit mantenir-la fins al final.
Fins ara no ha transcendit cap posicionament oficial de la Guàrdia Urbana ni de l'Ajuntament sobre l'abast de la denúncia ni tampoc cap valoració pública de l'organització de la Festa Major Alternativa en relació amb aquest assumpte.