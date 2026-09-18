Els alcaldes de Sant Fruitós i Sant Vicenç alliçonen Manresa sobre seguretat

El debat sobre la percepció de seguretat a Manresa ha sumat aquest divendres un nou capítol amb una insòlita ingerència política provinent de dos municipis veïns. Els alcaldes de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, han fet públic un comunicat conjunt aquest divendres 18 de setembre on exigeixen a l'Ajuntament de Manresa actuacions contundents en matèria de seguretat ciutadana. Tots dos batlles, pertanyents a espais polítics diferents dels que conformen el govern de la capital bagenca Mauriz de Junts i Batanés de Gent fent Poble-, han justificat la seva intervenció argumentant que representen una població conjunta d'uns 20.000 habitants amb una relació molt estreta amb Manresa i que, per tant, allò que hi succeeix no els és aliè.
El moviment estratègic d'aquests dos alcaldes de l'entorn sobta especialment pel seu calendari. La carta s'ha difós aprofitant l'impacte del crim de Carles Vilajosana, però just l'endemà que el Ministeri de l'Interior fes públiques les dades oficials de criminalitat del primer semestre de 2026, unes xifres que contradiuen frontalment el relat d'alarma que dibuixa el text. Les estadístiques ministerials van confirmar que la criminalitat convencional a Manresa va caure un 14,6% interanual entre gener i juny, situant la ciutat amb una taxa de 22,27 delictes per cada 1.000 habitants, per sota de la mitjana de Catalunya i consolidant una tendència a la baixa impulsada, sobretot, per la forta davallada dels furts.
Un discurs d'alarma desconnectat de les estadístiques
Malgrat aquesta realitat objectivable i recent, Batanés i Mauriz asseguren en el seu text mostrar una "profunda preocupació per la situació social i ciutadana que viuen els veïns de Manresa", afirmant que aquesta conjuntura també acaba afectant els seus respectius municipis i la comarca. En el document, els dos polítics obvien completament la reducció dels fets delictius documentada per les forces de seguretat (Mossos, Guàrdia Urbana i cossos estatals) i asseveren que la inseguretat a la capital "no és un fet puntual". Fins i tot, arriben a afirmar que aquesta situació "està condicionant els hàbits quotidians d'una part de la ciutadania", incloent-hi els veïns dels seus pobles quan s'hi desplacen.
Els alcaldes de Sant Fruitós i Sant Vicenç reclamen una "anàlisi clara i sincera" de la situació, així com l'avaluació de les polítiques aplicades fins al moment per tal de "revertir les que no estan oferint la resposta necessària". A més, exigeixen explícitament als governants de Manresa que "actuïn amb determinació".
En un intent de suavitzar la intromissió en els afers i la gestió d'un altre municipi, els signants demanen incrementar la prevenció, actuar en els punts amb més incidents i abordar les causes socials. Batanés i Mauriz tanquen la carta assegurant que no volen "generar polèmica" i que la seva intenció és "estendre la mà" per ajudar. "Reconèixer els problemes no és qüestionar una ciutat, sinó el primer pas per cuidar-la, millorar-la i garantir que continuï sent la capital que tots volem", conclouen en el comunicat firmat conjuntament.