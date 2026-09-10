Víctor Alexandre carrega contra el 155 i reivindica la independència a la Marxa de Torxes de Manresa

Unes 700 persones han participat aquest dijous al vespre en la 17a Marxa de Torxes per la Independència de Manresa, segons l'organització, que ha venut unes 250 torxes per a la mobilització. La marxa, convocada per la Comissió 11 de Setembre -formada per l'ANC Manresa i Òmnium Bages-Moianès-, ha recorregut el centre de la ciutat abans d'acabar a la plaça Major, on l'escriptor i activista Víctor Alexandre ha pronunciat el parlament final.
La mobilització de la vigília de la Diada ha mantingut enguany el protagonisme de la societat civil organitzada, amb la participació d'entitats com l'ANC Manresa, el Centre d'Estudis del Bages, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, la Intersindical, Òmnium Bages-Moianès, Unió de Pagesos del Bages i USTEC-STEs (IAC).
La marxa ha començat a la plaça Neus Català i Pallejà, a Crist Rei, i ha passat pel passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec, el carrer del Born, la plana de l'Om i el carrer Sant Miquel fins a arribar a la plaça Major. Durant el recorregut, la mobilització ha comptat amb l'acompanyament de grallers, tabalers i el grup d'acordions del Bages Botònics.
Víctor Alexandre centra el parlament en la situació política de Catalunya
El contingut del parlament de Víctor Alexandre ha estat un dels principals elements diferenciadors de la mobilització d'aquest any. L'escriptor ha reivindicat la importància de mantenir viva la memòria de l'Onze de Setembre i ha recordat la batalla que, segons ha assenyalat, els defensors de Catalunya lliuraven aquella mateixa nit de fa 312 anys contra les tropes de Felip V.
Alexandre també ha carregat contra els partidaris de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, als quals ha acusat d'actuar amb "immensa hipocresia" quan participen en ofrenes al monument de Rafael Casanova. En aquest sentit, ha situat la subordinació de Catalunya a Espanya al centre de les seves crítiques i ha qüestionat que conceptes com la convivència i el retrobament puguin desvincular-se de la reivindicació independentista.
El parlament també ha posat el focus en l'economia. Alexandre ha denunciat l'espoli fiscal que, segons les xifres que ha exposat, pateix Catalunya, i l'ha relacionat amb les dificultats per disposar de recursos suficients en àmbits com la sanitat, l'educació, els serveis socials o l'habitatge públic. "Qui no és amo dels recursos que genera està condemnat a pidolar tota la seva vida", ha afirmat.
Crítiques a la política lingüística
La llengua catalana ha estat un altre dels eixos del discurs. Alexandre ha criticat el paper de la Generalitat en la defensa del català i ha denunciat situacions de discriminació de catalanoparlants en diferents àmbits de la vida quotidiana.
L'escriptor també ha rebutjat que la consecució de determinades millores en la relació entre Catalunya i l'Estat es presenti com una fita independentista. En el seu discurs, ha considerat que això representa "conformisme, subordinació, submissió" i ha defensat que l'objectiu de la independència no es pot substituir per l'assoliment de concessions parcials.
Finalment, Alexandre ha defensat que la convivència no es pot basar únicament en el compliment de les lleis. "La base de la convivència és la justícia", ha afirmat, abans d'argumentar que una llei que oprimeix pot generar injustícia i conflicte.
La jornada ha acabat amb el tradicional cant d'Els Segadors, a càrrec de la coral Refilets de Música per la Llibertat, i amb l'actuació de la colla castellera Tirallongues de Manresa, que ha aixecat un pilar commemoratiu a la plaça Major.