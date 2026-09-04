Manresa celebrarà la Diada Nacional amb l'acte institucional a la plaça Onze de Setembre

Manresa celebrarà el pròxim divendres 11 de setembre, a les 11 del matí, l'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça Onze de Setembre. La celebració comptarà enguany amb una glossa conjunta a càrrec de Montserrat Parera Yepes i Maria Gallofré Sarto, directores de MoMa New School i MoMa Espai Cultural, i inclourà l'habitual ofrena floral de les institucions i entitats de la ciutat.
L'Ajuntament de Manresa ha convidat les entitats i associacions manresanes a sumar-se a l'acte i participar en l'ofrena floral. Els col·lectius interessats hauran de comunicar-ho abans de dimecres 9 de setembre per facilitar-ne l'organització.
Dansa, parlaments i ofrena floral
L'acte començarà amb el Ball d'Homenatge, que interpretarà un dansaire de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. Tot seguit, Montserrat Parera i Maria Gallofré oferiran la glossa de la Diada.
Posteriorment, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, pronunciarà el parlament institucional. A continuació, tindrà lloc l'ofrena floral de l'Ajuntament, les institucions i les entitats manresanes que s'hi adhereixin.
La periodista Montserrat Morera Pedreño serà l'encarregada de conduir l'acte.
Les corals i les sardanes posaran el punt final
El Cant de l'Himne Nacional de Catalunya anirà a càrrec de diverses formacions corals de la ciutat: la Capella de Música de la Seu, el Cor Parroquial de Sant Josep del Poble Nou, la Coral Eswèrtia, la Coral Font del Fil i l'Orfeó Manresà, amb la participació del públic assistent.
La commemoració es tancarà amb sardanes obertes a totes les persones que hi vulguin participar, amb la col·laboració de sardanistes del Grup Sardanista Dintre del Bosc, Manresa Dansa, el Casal Cultural Dansaires Manresans i el Foment de la Sardana de l'Agrupació Cultural del Bages.
Inscripció prèvia per a les entitats
Les entitats i associacions que tinguin previst participar en l'ofrena floral han de comunicar-ho a l'Ajuntament, com a màxim, dimecres 9 de setembre, al telèfon 93 878 23 13 o a l'adreça de correu electrònic protocol@ajmanresa.cat.