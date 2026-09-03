«Plaer culpable», una comèdia sobre els secrets sexuals d'una parella, arriba diumenge al Conservatori

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest diumenge, 6 de setembre, a les 6 de la tarda, la representació de Plaer culpable, una comèdia de Lara Díez Quintanilla protagonitzada per Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer. L'obra aborda, amb una mirada transgressora, diversos tabús relacionats amb la sexualitat i les relacions afectives.
La història se centra en la Laia i el Jordi, una parella que espera la seva primera criatura i que es considera feliç, oberta i progressista. Abans de convertir-se en pares, decideixen confessar-se les coses que s'han amagat durant la seva relació per començar aquesta nova etapa amb plena transparència. Però algunes experiències sexuals inesperades faran trontollar la relació.
Una comèdia sobre el desig i la culpa
Plaer culpable va ser la guanyadora del Torneig de Dramatúrgia Internacional 2022 i planteja els límits entre el plaer i la culpa quan els personatges es deixen portar pel desig.
Les entrades tenen un preu de 18 euros, amb tarifes reduïdes de 15 euros per als majors de 65 anys, 10 euros amb el Carnet Galliner i 6 euros per als menors de 30 anys. Es poden adquirir per internet, a les taquilles del Kursaal i, una hora abans de la funció, a la taquilla del Teatre Conservatori.