Manresa farà canvis de trànsit aquest divendres per la celebració de la Diada

Manresa aplicarà aquest divendres 11 de setembre diverses afectacions a la mobilitat amb motiu de l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. El trànsit quedarà tallat al passeig Pere III i a la plaça de l'Onze de Setembre, entre el carrer de la Séquia i la plaça d'Espanya, de les 7 del matí a la 1 del migdia.
Els vehicles que circulin pel passeig Pere III en direcció a la zona afectada i que provinguin de la plaça Bonavista seran desviats pel carrer de la Séquia. Alhora, es mantindrà l'accés de vehicles des del carrer Primer de Maig al passeig Pere III per poder arribar a la plaça d'Espanya, al mateix passeig Pere III, al carrer de Guimerà i a altres vies.
També es tallarà l'accés al passeig Pere III des del carrer de Circumval·lació, a la baixada dels Sindicats, així com des del carrer de Camps i Fabrés i des de la plaça d'Espanya en direcció a la plaça Bonavista.
L'afectació també arribarà al transport públic. La línia LF del Bus Manresa modificarà el seu recorregut i farà una parada pròxima als actes, a la plaça d'Espanya. Les afectacions i les parades provisionals es poden consultar al web de Bus Manresa.
Durant aquest mateix període, quedarà prohibit estacionar a la plaça de l'Onze de Setembre i al tram del passeig Pere III comprès entre el carrer de la Séquia i la plaça de l'Onze de Setembre, a banda i banda de la via.