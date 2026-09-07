La societat civil de Manresa farà pinya en la dissetena Marxa de Torxes per la Independència

La Comissió 11 de Setembre -formada per l'ANC Manresa i Òmnium Bages-Moianès- ultima els detalls de la dissetena edició de la Marxa de Torxes per la Independència a la capital del Bages. Enguany, l'organització vol posar un èmfasi especial en el paper de la societat civil organitzada, fent una crida a la ciutadania a fer-se seva una mobilització que busca reivindicar una nació lliure i denunciar la repressió policial patida recentment per símbols com l'estelada.
Així, la pancarta que obrirà el recorregut estarà mantinguda per representants d'un ampli ventall de teixit associatiu adherit, que inclou l'ANC Manresa, el Centre d'Estudis del Bages, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, la Intersindical, Òmnium Bages-Moianès, Unió de Pagesos del Bages i la USTEC-STEs (IAC). A més, la marxa té el suport logístic de formacions com la CUP, ERC, Junts per Catalunya i Poble Lliure.
Recorregut del Centre Històric i participació cultural
La cita serà aquest dijous 10 de setembre, vigília de la Diada, amb punt de trobada a 2/4 de 9 del vespre a la plaça Neus Català i Pallejà (Crist Rei). El trajecte discorrerà pel passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec, el carrer del Born, la plana de l'Om i el carrer Sant Miquel, per desembocar finalment a la plaça Major.
L'acte comptarà amb l'acompanyament sonor de grallers, tabalers, el grup d'acordions del Bages Botònics i la coral Refilets de Música per la Llibertat, encarregada de tancar la jornada amb el cant de Els Segadors. En arribar a la plaça Major, la colla castellera Tirallongues aixecarà un pilar commemoratiu. L'acte es clourà amb la intervenció de l'escriptor i activista Víctor Alexandre, que serà l'encarregat del parlament final d'aquesta edició.
Per a aquesta 17a edició, la Comissió ha comptat amb la col·laboració del dissenyador, muralista i il·lustrador manresà de trajectòria internacional Joel Abad, autor del cartell oficial. Així mateix, s'anima a la població a engalanar els balcons amb estelades i a participar a la marxa. Les torxes es posaran a la venda una hora abans de l'inici al preu de 4 euros, punt on també es podran adquirir les banderes, així com a les seus de l'ANC i Òmnium.