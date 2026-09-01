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Víctor Alexandre clourà la 17a Marxa de Torxes per la Independència de Manresa

Política

La mobilització recorrerà els carrers del centre i comptarà amb la participació de Tirallongues i Música per la Llibertat

  • La vigília de la Diada tornarà a celebrar-se la Marxa de Torxes per la Independència -

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Publicat el 01 de setembre de 2026 a les 10:29

Manresa acollirà el proper 10 de setembre la dissetena edició de la Marxa de Torxes per la Independència, organitzada per la Comissió 11 de Setembre, integrada per l'ANC Manresa i Òmnium Bages-Moianès. La convocatòria fa una crida a la ciutadania i a les entitats de la ciutat a sumar-se a una mobilització que reivindicarà la independència de Catalunya coincidint amb la vigília de la Diada Nacional.

La marxa compta amb el suport logístic de la CUP, ERC, Junts per Catalunya i Poble Lliure, i els seus organitzadors volen reforçar-ne el caràcter unitari i de participació ciutadana. En aquest sentit, la Comissió 11 de Setembre anima les entitats manresanes a adherir-se a una iniciativa que considera especialment significativa en l'actual context polític.

La concentració tindrà lloc a les 8 del vespre a la plaça Neus Català i Pallejà, a Crist Rei. Mitja hora més tard començarà el recorregut, que transcorrerà pel passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec, la Plana de l'Om i el carrer Sant Miquel fins arribar a la plaça Major.

Música, castells i cant d'Els Segadors

Com és habitual, la marxa combinarà la reivindicació política amb elements de cultura popular. Durant el recorregut hi participaran músics de carrer i la coral Refilets, vinculada a Música per la Llibertat, que encapçalarà la interpretació d'Els Segadors.

A l'arribada a la plaça Major, la colla castellera Tirallongues de Manresa aixecarà un pilar, un dels moments tradicionals de la convocatòria.

Víctor Alexandre, encarregat del parlament final

L'acte es clourà amb la intervenció de l'escriptor i activista Víctor Alexandre, que serà l'encarregat del parlament final d'aquesta edició.

El cartell de la marxa és obra de l'il·lustrador, muralista i dissenyador gràfic manresà Joel Abad, que compta amb una trajectòria internacional destacada. Les torxes es podran adquirir des d'una hora abans de l'inici de la mobilització al preu de quatre euros.

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