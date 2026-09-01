Artés estrenarà el nou espai exterior de Cal Sitges amb una Festa Major plena de novetats

Artés viurà del 3 al 7 de setembre una nova edició de la Festa Major amb una programació pensada per a tots els públics i marcada per l'estrena del renovat espai exterior de Cal Sitges, que es convertirà en el principal epicentre de les activitats festives. Música, cultura popular, gastronomia, esport i propostes familiars ompliran el municipi durant cinc dies.
La principal novetat d'enguany serà la posada en funcionament del nou Espai Central de la Festa Major, situat a l'exterior del Complex de Cal Sitges. La primera fase de les obres de transformació de l'entorn ha permès ampliar considerablement el recinte després de l'enderrocament de la nau que ocupava bona part de l'espai. Aquesta actuació incrementa la capacitat, la comoditat i la visibilitat per al públic i reforça el paper de Cal Sitges com a centre neuràlgic de la celebració.
La música tornarà a ser un dels grans atractius
Els principals concerts es concentraran a l'Espai Central. El divendres a la nit actuarà La Ludwig Band, una de les formacions més destacades de l'escena musical catalana actual, en una jornada que també comptarà amb La Trup Duet i DJ Ceba.
L'endemà dissabte serà el torn del Frikibingo, que repetirà després de l'èxit assolit l'any passat. La nit continuarà amb les actuacions d'El Baile de Fin de Curso i DJ Álvaro. Diumenge pujaran a l'escenari SDP, Les Que FaltaBand, DJ Matusalem i DDDJ, mentre que la programació musical es tancarà dilluns amb les havaneres d'Els Pescadors de l'Escala.
L'espai també acollirà una zona de food trucks que funcionarà de divendres a diumenge a partir de les sis de la tarda amb sis propostes gastronòmiques de proximitat. Pizzes artesanes, truites elaborades amb ous de producció pròpia, cuina asiàtica i la xurreria Artesenca seran algunes de les opcions disponibles.
Tasta i Volta i EscalaBirres, entre les novetats
La Festa Major començarà dijous amb una de les grans estrenes del programa: el Tasta i Volta. Aquesta ruta gastronòmica permetrà recórrer diversos bars i restaurants del municipi degustant tapes i entrant en el sorteig d'un sopar per a dues persones entre els participants que completin el recorregut.
Una altra de les novetats destacades serà l'EscalaBirres, prevista per a diumenge a la tarda al Parc de Can Cruselles. L'activitat consistirà a construir torres amb caixes de cervesa amb l'ajuda d'un arnès de seguretat, posant a prova l'equilibri i l'habilitat dels participants.
Cultura popular, activitats familiars i esport
La plaça de l'Església es consolidarà com l'espai de referència per a les activitats infantils i la cultura popular. La programació inclourà els jocs dels Xics del Xurrac, tallers, contacontes, un show cooking familiar i l'espectacle de clown Woooow, entre altres propostes.
També s'hi celebraran les tradicionals ballades de sardanes i les visites gratuïtes al campanar. A més, la Festa Major recuperarà activitats molt esperades com la Festa Holi i els inflables aquàtics a les piscines municipals.
L'esport també tindrà protagonisme amb el torneig del FC Artés, el 3x3 de bàsquet, les competicions de tenis taula, petanca i escacs, així com activitats singulars com el geocatxing nocturn.
La Zona de Colles repetirà com a espai de convivència juvenil
La Zona de Colles tornarà a oferir un espai específic per als grups de joves que vulguin viure la festa de manera col·lectiva. Les inscripcions es poden formalitzar fins al 23 d'agost a través de la plataforma de participació ciutadana del municipi.
L'Espurna, l'entitat de joves d'Artés, serà l'encarregada de dinamitzar aquest espai amb activitats pròpies com la gimcana de colles, la Mojitada o el Sopar Popular de Colles.
Punt Lila durant les principals nits festives
La Festa Major d'Artés tornarà a disposar d'un Punt Lila les nits de divendres, dissabte i diumenge. Aquest servei oferirà informació, sensibilització i atenció davant possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica amb l'objectiu de garantir una celebració segura i respectuosa per a tothom.