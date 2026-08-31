La Festa Major Alternativa d'Artés arriba a la 29a edició amb quatre dies de cultura i reivindicació

L'Ateneu Popular la Falç ja té a punt una nova edició de la Festa Major Alternativa d'Artés, que enguany celebrarà la seva 29a edició del dijous 3 al diumenge 6 de setembre. El Bosquet de l'Aplec tornarà a convertir-se en l'epicentre d'una proposta que combina cultura popular, reflexió social, música, activitats comunitàries i espais de convivència amb la voluntat de mantenir viu un model de festa participatiu i reivindicatiu.
La programació arrencarà dijous a la tarda amb la decoració del Bosquet i un berenar popular. L'obertura de la festa estarà amenitzada per l'Esplai El Cep, que oferirà un repertori de cançons populars i d'esplai. A la nit arribarà el pregó de Festa Major, seguit del tradicional Kintu a la fresca, amb servei de bikinis.
Debat educatiu i primera nit de concerts
La jornada de divendres traslladarà part de l'activitat a la plaça de l'Església. La companyia NEI Teatre hi presentarà una mostra d'Els miserables abans de la taula rodona Com afrontar els discursos d'odi a les aules, que reunirà l'historiador i professor Jordi Pons Pujol, el docent i militant de la CGT Jordi Bordes i la mestra i també militant de la CGT Marina Gràcia.
La tarda continuarà amb una mostra de danses folk a càrrec de Joan Codina. Ja al Bosquet, els assistents podran participar en un sopar popular amb fideuà abans de l'inici dels concerts. La primera nit musical començarà amb la proposta de hip-hop d'Ainhara i el Sr. À. A continuació actuarà la formació berguedana de punk Esperit de Vi, mentre que les PD Kintus s'encarregaran de tancar la jornada.
Paelles, música i activitats de germanor
El dissabte al migdia serà el torn de les tradicionals paelles populars, una de les activitats més participatives de la festa, amb inscripcions obertes al mateix moment. El dinar i la sobretaula comptaran amb l'ambientació musical de Bafle.
A la nit hi haurà un nou sopar popular, en aquest cas amb hamburgueses i petit suisse, abans de la segona gran sessió de concerts. El cartell inclou Vicky l'Arròs, Groggy Rude i Gavarresa Legends, una formació integrada per una quinzena llarga de músics artesenques. La música continuarà fins a la matinada amb la sessió de les PD Twinkas.
Cloenda amb gimcana i havaneres
L'última jornada començarà amb la gimcana per equips Les més fortes de la Gavarresa, una activitat oberta a grups de cinc participants. A la tarda, el públic familiar tindrà una cita amb l'actuació del Picarol, que oferirà danses i cançons infantils.
La festa es tancarà amb un sopar de fajitas i un concert d'havaneres i cançons tradicionals amb rom cremat, que posarà el punt final a quatre dies d'activitats.
Paral·lelament, durant tota la Festa Major Alternativa es disputarà el tradicional Joc de la Pastanaga, que començarà dijous al vespre i s'allargarà fins al diumenge. L'organització recorda que totes les consumicions i serveis només es podran abonar en efectiu i que qualsevol modificació derivada de la meteorologia es comunicarà a través de les xarxes socials.