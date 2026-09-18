L'itinerari del Camí Oliba per Viladordis protagonitzarà la nova caminada Bages-Geoparc

Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central organitzaran el pròxim dijous 24 de setembre una nova edició de la caminada Bages-Geoparc, que enguany proposarà un recorregut pel Camí Oliba a l'entorn de Viladordis. L'activitat, gratuïta i amb inscripció prèvia, combinarà la descoberta del patrimoni natural, geològic i cultural del territori a través d'una ruta circular de 8,7 quilòmetres i 108 metres de desnivell amb sortida i arribada al Casal de Viladordis.
Un recorregut entre cingles, regadius i patrimoni històric
La caminada començarà a les 9 del matí i permetrà conèixer alguns dels paisatges més característics d'aquest sector del terme de Manresa. Els participants passaran pels cingles del Serrat del Carnisser i de Roca Tinyosa, uns penya-segats que ofereixen àmplies panoràmiques sobre el riu Llobregat i sobre un dels meandres que dibuixa en aquest tram.
L'itinerari també travessarà zones forestals i de regadiu, tot resseguint una part del ramal de la Séquia que arriba a Viladordis. Abans de completar el recorregut, els caminants visitaran l'entorn del Santuari de la Salut de Viladordis, un espai d'origen romànic i de notable valor patrimonial.
El Camí Oliba com a fil conductor
La ruta seguirà un tram del Camí Oliba, l'itinerari de gran recorregut que uneix Montserrat amb el Ripollès seguint la petjada del bisbe i abat Oliba i connectant alguns dels principals monuments del romànic català.
En el seu pas pel Bages, aquest camí permet entendre la relació entre la història, el patrimoni cultural i el paisatge. La proposta també posa en valor el patrimoni geològic del Geoparc de la Catalunya Central, un territori on la geologia ha tingut un paper determinant en la configuració de l'entorn actual.
Una manera diferent de descobrir la comarca
El conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, assegura que "amb aquesta caminada volem continuar apropant el patrimoni del Bages a la ciutadania i convidar-la a descobrir el territori a peu". Segons destaca, "el Camí Oliba ens permet explicar la història i la cultura, mentre que el Geoparc ens ajuda a entendre el paisatge que les acull", fet que converteix l'activitat en "una manera molt completa de conèixer la comarca".
La participació és gratuïta, però cal inscriure-s'hi prèviament. L'organització inclou assegurança, avituallament a l'arribada i un obsequi per als participants. Les places són limitades.
L'activitat està impulsada pel Consell Comarcal del Bages, a través de Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Productes de la Terra.