Alba Careta porta al Conservatori el seu nou disc, una revisió jazzística i feminista de la Nova Cançó

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest dissabte, 19 de setembre, a les 8 del vespre, el concert d'Alba Careta Group, que presentarà el seu quart àlbum, Panical. La cantant i trompetista avinyonenca hi oferirà un repertori que combina composicions pròpies amb noves versions de cançons vinculades a la Nova Cançó, reinterpretades des d'un llenguatge de jazz contemporani i personal.
Amb aquest nou treball, Careta consolida una trajectòria que l'ha situat entre les figures destacades del jazz actual, amb una proposta que dialoga amb el patrimoni musical català i que incorpora també influències de la música d'arrel.
Un disc inspirat en la resistència i la força de les dones
A l'escenari del Conservatori, Alba Careta estarà acompanyada per Lucas Martínez al saxo, Roger Santacana al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Jordi Pallarés a la bateria.
Panical pren el nom del card corredor, una planta silvestre característica de Catalunya que, malgrat les espines, floreix amb força pròpia. Aquesta imatge es converteix en el fil conductor d'un disc que reivindica la resistència i la bellesa indòmita a través d'una narrativa de marcat caràcter feminista.
El treball inclou referències a artistes com Maria del Mar Bonet, Marina Rossell i Teresa Rebull, dones que han deixat empremta en la música catalana, així com elements procedents de la tradició popular i de la música d'arrel.
Jazz actual per reinterpretar la Nova Cançó
El nou àlbum combina temes originals amb lectures renovades de la Nova Cançó, adaptades a una sonoritat jazzística contemporània. El resultat és una proposta cohesionada que posa en valor tant la personalitat artística de Careta com el treball col·lectiu de la formació que l'acompanya.
El concert forma part de la programació musical del Teatre Conservatori i les entrades tenen un preu general de 15 euros. També s'ofereixen descomptes per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys. Les localitats es poden adquirir a través del web del Kursaal, a les taquilles del teatre o una hora abans de l'inici de l'actuació al mateix Conservatori.