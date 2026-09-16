El Casino acollirà una exposició sobre el nu del Cercle Artístic de Manresa

El Centre Cultural el Casino de Manresa inaugurarà aquest divendres 18 de setembre una exposició dedicada al gènere del nu a partir dels treballs realitzats pels participants del taller de model al natural del Cercle Artístic de Manresa. La mostra, que es podrà visitar fins al 4 d'octubre, ofereix una mirada a una de les disciplines més arrelades de la història de l'art i de la trajectòria de l'entitat manresana.
L'exposició presenta una selecció d'obres sorgides del taller, on un grup d'artistes treballa i investiga de manera continuada la representació del cos humà, tant masculí com femení. La proposta convida a reflexionar sobre l'evolució del nu al llarg dels segles, un gènere que ha estat vinculat a conceptes com la bellesa, l'espiritualitat, el poder o la llibertat creativa.
Una tradició artística amb gairebé un segle d'història
El dibuix i la pintura de nu formen part de les tradicions més consolidades del Cercle Artístic de Manresa. El taller de model al natural es manté actiu des dels anys vint del segle passat i ha esdevingut un espai de formació, aprenentatge i convivència artística per a diverses generacions de creadors.
Els seus orígens es remunten a l'altell de l'històric local conegut com La Gàbia, on artistes de la ciutat van impulsar aquesta activitat sota el mestratge de figures com Anselm Corrons, Lluís Uró, Joan Vilanova i Estanislau Vilajosana. Actualment, el taller continua viu com una de les activitats internes més emblemàtiques de l'entitat.
Una xerrada per contextualitzar el gènere del nu
Paral·lelament a l'exposició, el Casino acollirà el 23 de setembre a les 7 de la tarda l'activitat complementària Parlem d'art. El nu a la història de l'art. La sessió anirà a càrrec de l'artista i docent Josep M. Massegú i oferirà un recorregut pel context històric i artístic d'aquest gènere.
La mostra està organitzada per l'Ajuntament de Manresa, el Centre Cultural el Casino i el Taller de Nu del Cercle Artístic de Manresa, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L'horari de visita serà de dimarts a diumenge, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.