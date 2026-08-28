El Gegant Antonyito agafarà el micròfon per donar el tret de sortida a la Festa Major de Sallent

Sallent ja escalfa motors per a la seva Festa Major, que enguany se celebrarà del 10 al 14 de setembre, amb un seguit d'activitats prèvies programades entre el divendres 4 i el diumenge 6 de setembre. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament ha preparat una programació formada per una quarantena de propostes, que durant aquests dies ompliran la vila d'activitat amb actes vinculats a la música, la cultura popular, la festa, la tradició i l'esport.
Entre els actes més destacats hi ha la 13a Competició de canoes al riu Llobregat, prevista per al 6 de setembre, i l'inici oficial de la Festa Major, el dijous 10, amb l'Esvalotada, la repicada de campanes i el Dimoni de Sallent, que donarà pas a la lectura del pregó, enguany a càrrec del Gegant Antonyito. El programa també inclou l'acte institucional de l'Onze de Setembre, una audició de sardanes, el Frikibingo júnior, la ballada dels gegants i nans de Sallent, la cantada d'havaneres i el tradicional castell de focs, entre moltes altres activitats.
Una Festa Major marcada per la música
La música tornarà a tenir un pes destacat en la programació, amb propostes dirigides a públics i gustos diversos. Entre les actuacions previstes hi ha el concert d'Hotel Cochambre, l'11 de setembre; l'Orquestra Welcome Band, el tribut Los Mejores i la sessió de DJ Neus, el 12 de setembre, i l'actuació del cantautor Tomeu Penya, el 13 de setembre.
La programació manté també una de les principals singularitats de la Festa Major sallentina: la implicació de les entitats i associacions del municipi. Prop d'una quinzena d'entitats participen activament en l'organització dels actes, una participació que contribueix a donar a la celebració un caràcter propi i arrelat al municipi.
El pregó donarà el tret de sortida a la celebració
L'inici oficiós de la Festa Major serà el dijous 10 de setembre, amb l'Esvalotada i la repicada de campanes, en una jornada que comptarà amb la presència del Dimoni de Sallent. Posteriorment tindrà lloc la lectura del pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec del Gegant Antonyito.
El conjunt d'activitats s'allargarà fins al dilluns 14 de setembre, quan la cantada d'havaneres i el castell de focs formaran part de la recta final de la celebració. L'Ajuntament de Sallent mantindrà la informació actualitzada sobre els diferents actes i possibles afectacions a través dels seus canals oficials.