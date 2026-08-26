Gaià celebrarà la Festa Major el cap de setmana del 5 i 6 de setembre

Gaià ja té a punt la programació de la seva Festa Major, que se celebrarà els dies 5 i 6 de setembre amb un programa que combina cultura popular, música, gastronomia i activitats per a tots els públics. La celebració arrencarà dissabte amb una jornada protagonitzada per la Fira Gaià Vibra i continuarà diumenge amb els actes més tradicionals, activitats familiars i música.
Dissabte, protagonista la Fira Gaià Vibra
La jornada de dissabte 5 de setembre començarà a 2/4 de 9 del matí amb la Fira Gaià Vibra, una proposta que combinarà Montesa, gastronomia i vinils i que s'allargarà durant tot el dia. L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Gaià i l'Associació de Motos Clàssiques Montesa.
El jornada es completarà amb una sortida de motos, un dinar popular, un espectacle familiar i un tardeo amb R'Sons. La jornada continuarà amb ball amb Joan Viladeng i altres propostes festives.
Diumenge, cultura popular i activitats familiars
La Festa Major continuarà diumenge 6 de setembre amb els actes tradicionals. A 2/4 de 12 del migdia se celebrarà la missa solemne, cantada per la Coral Sant Esteve de Balsareny.
A la mateixa hora tindrà lloc El despertar dels nans de Gaià, amb la participació de la Colla Gegantona de Navàs, els Grallers de Gironella i els Nans de Gaià.
La programació de tarda començarà a les 6 amb un espectacle familiar de contes de fruites i verdures, a càrrec de Vivim del Cuento. A les 7 del vespre serà el torn del ball de tarda amb Jordi Bruch, que inclourà una mitja part amb pluja de sortejos, entre els quals hi haurà el sorteig d'un coixí pelfisser.
La Festa Major està organitzada per l'Ajuntament de Gaià i l'Associació Cultural de Gaià, amb el suport de la Diputació de Barcelona.