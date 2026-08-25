Les Sardanes al Cor de Catalunya arribaran a la 47a edició el dilluns de Festa Major

Manresa celebrarà el dilluns 31 d'agost una nova edició de les Sardanes al Cor de Catalunya, una de les cites tradicionals de la Festa Major. L'activitat arribarà enguany a la 47a edició i tindrà lloc a les 7 de la tarda al passeig de Pere III, davant del Casino, amb la participació de la Cobla Ciutat de Manresa.
L'audició inclourà un repertori de nou sardanes de compositors diversos. Entre les peces programades hi ha Els gegants de Castellterçol, de Joaquim Serra; Aires de Catalunya, de Dolors Viladrich; Colla Laietans, de Carles Santiago; El secret de la Foradada, d'Anna Abad, i Mas Lloreda, de Ricard Viladesau.
La sessió es completarà amb Manresa està de festa!, de Laia Giralt; Tot ballant, de Francesc Juanola; Joia de viure, de Joan Làzaro, i Saltirona, de Josep Auferil.
Una cita consolidada del calendari festiu
Organitzada per Foment de la Sardana de Manresa amb la col·laboració de l'Ajuntament, la proposta s'ha consolidat com una de les activitats habituals de la Festa Major per als aficionats a la dansa tradicional catalana.
La 47a edició de les Sardanes al Cor de Catalunya tornarà a convertir el passeig de Pere III en un punt de trobada per als dansaires i per a totes aquelles persones que vulguin gaudir d'una de les expressions més arrelades de la cultura popular catalana.