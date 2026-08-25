La Tropical celebrarà el seu concert número 300 durant la Festa Major de Manresa

La Tropical viurà aquest divendres un moment especial de la seva trajectòria amb la celebració del concert número 300. La formació de versions, integrada principalment per músics del Bages, assolirà aquesta fita durant la seva actuació a la Festa Major de Manresa, prevista a les 11 de la nit a la plaça Sant Domènec.
La coincidència té un significat especial per al grup. Tot i haver actuat durant onze anys arreu de Catalunya i en diverses poblacions de l'Aragó, el concert que completarà les 300 actuacions arribarà precisament a Manresa, la ciutat on la banda manté el seu local d'assaig i que continua sent el seu centre d'operacions.
Creada l'any 2015, La Tropical està formada principalment per músics de Santpedor, Balsareny, Navàs, Fonollosa i Manresa. Al llarg d'aquesta dècada llarga de trajectòria, la formació s'ha consolidat com una de les bandes de versions habituals del circuit festiu català.
Onze anys de trajectòria i una manera pròpia d'entendre les versions
Enguany el grup presenta la seva onzena gira, batejada amb el nom de Benvinguts a Tropicland, que inclou actuacions en una trentena de municipis catalans.
Segons explica el creador i cantant de la banda, Dídac Garcia, els inicis del projecte no feien preveure una trajectòria tan llarga. "Al principi no pensàvem arribar a 300 concerts, però a hores d'ara estem millor que mai, sabent què volem fer i com volem sonar", assegura.
Durant aquests onze anys, La Tropical ha desenvolupat un estil propi basat en la interpretació encadenada d'un centenar de cançons a través de mixos i popurris. L'objectiu és mantenir el ritme de la festa i aconseguir que el públic canti i balli durant tota l'actuació.
Una fita especial davant del públic de casa
L'actuació de la Festa Major de Manresa servirà per presentar el mateix directe que la banda ha portat durant la gira d'aquest 2026, però tindrà un component afegit per als seus integrants. Assolir els 300 concerts a la capital del Bages, davant del públic de casa i en el marc de la festa gran de la ciutat, convertirà la cita de divendres en una de les actuacions més especials de la trajectòria del grup.
La plaça Sant Domènec serà així l'escenari d'una celebració que arriba després d'onze anys de carretera i de prop de tres-centes actuacions que han portat La Tropical a convertir-se en una formació consolidada dins del panorama de les bandes de versions del país.