Marganell prepara la Festa Major a l'entorn de la Diada

Marganell ja té a punt la programació de la seva Festa Major, que aquest any concentrarà bona part de les activitats entre el dijous 10 i el diumenge 13 de setembre, amb una darrera proposta programada per al diumenge 20. El programa combina actes tradicionals amb propostes lúdiques i gastronòmiques, amb l'objectiu d'oferir activitats per a diferents edats i convertir la festa en un punt de trobada per al conjunt del municipi.
La Festa Major arrencarà dijous 10 de setembre a les 9 del vespre amb la tradicional sardinada, que també inclourà rom cremat. La jornada continuarà a les 11 de la nit amb una actuació musical de La Trinxera, que oferirà un repertori de versions per ballar durant la nit.
Tradició i música protagonitzen divendres
Els actes continuaran divendres 11 de setembre amb la missa solemne, prevista a 2/4 d'1 del migdia a l'església de Sant Esteve de Marganell. Un cop acabada la celebració religiosa, hi haurà un pica-pica.
La programació es reprendrà al vespre, a les 9, amb el sopar de carmanyola. En aquest cas, els participants hauran de portar el menjar, mentre que l'organització posarà a disposició dels assistents les brases, les taules i les cadires, a més de l'espai per a la festa. A partir de les 11 de la nit, la música anirà a càrrec de Trelixx DJ.
Cercavila amb els gegants de Marganell
Dissabte 12 de setembre serà una de les jornades amb més activitat. El programa començarà a 2/4 de 10 del matí amb una caminada popular pels voltants del poble, una proposta per reunir els veïns a primera hora i recórrer l'entorn de Marganell.
A les 6 de la tarda arribarà un dels actes tradicionals de la Festa Major, la cercavila popular, que enguany es farà per tercer any consecutiu. Els gegants de Marganell encapçalaran la comitiva, acompanyats per grups geganters de la comarca.
La jornada continuarà a les 9 del vespre amb el sopar de Festa Major, que anirà a càrrec del càtering Cal Fusteret. El programa es tancarà a partir de les 11 de la nit amb un Remember Music Show de JOS Espectacles, una proposta d'entreteniment pensada per animar la nit.
Ping-pong i dinar de la gent gran per tancar la festa
Les activitats continuaran diumenge 13 de setembre amb una proposta esportiva. A les 10 del matí, la sala polivalent del Cafè acollirà un torneig de ping-pong.
La Festa Major viurà encara una darrera jornada diumenge 20 de setembre, amb el tradicional dinar de la gent gran, programat a la 1 del migdia. La trobada està concebuda com un espai de retrobament i germanor per celebrar les persones grans del poble. El dinar anirà a càrrec d'Art Catering Events i, posteriorment, els assistents podran gaudir de l'espectacle humorístic Adan Xou, que posarà el punt final a la programació festiva.