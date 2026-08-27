Pineda de Bages celebrarà la Festa Major amb tres dies d'activitats per a tots els públics

Pineda de Bages celebrarà la seva Festa Major del divendres 4 al diumenge 6 de setembre amb un programa d'activitats que inclou concerts, àpats populars, propostes esportives i activitats per als més petits. La festa està organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes de Pineda de Bages amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
La programació començarà divendres a les 8 del vespre, a la plaça 1 d'Octubre, amb un taller per pintar samarretes i jocs de fusta. A les 9 hi haurà un sopar de pizzes i focàcies i, a les 10 de la nit, un concert dels Anderdocs.
Esport i música dissabte
Dissabte, a les 6 de la tarda, la plaça acollirà una sessió de zumba a càrrec d'Elena Vers Estudi de Pilates, mentre que al pati de l'escola La Flama es disputarà un torneig de futbol.
La jornada continuarà a les 9 del vespre amb un sopar popular a càrrec de Cal Fusteret i, posteriorment, hi haurà música i ball amb Set de Versions.
Ioga, vermut i circ per tancar la festa
Diumenge, la Festa Major començarà amb una sessió de ioga i meditació a càrrec d'Agnès Vall. A la 1 del migdia se celebrarà la missa a l'ermita de Sant Iscle, seguida d'un vermut popular.
La programació es tancarà a la tarda amb un taller de circ a càrrec de Circ de Butxaca, a partir de les 5 a la plaça de la Font. Els nens i nenes podran provar disciplines com els equilibris, els malabars i el trapezi.