Artés celebrarà una nova audició de sardanes per la Festa Major amb la Cobla Mediterrània

Artés celebrarà els actes de la Festa Major amb una nova cita dedicada a la cultura popular catalana. Els Amics de la Sardana d'Artés han programat per a aquest dissabte 5 de setembre una audició de sardanes que tindrà lloc a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església. En cas de pluja, l'activitat es traslladarà a la Sala Dos de Gener.
La ballada anirà a càrrec de la Cobla Mediterrània, una de les formacions de referència del panorama sardanista català, que interpretarà un repertori format per nou sardanes de diferents autors. El programa inclou composicions com D'un gran mestre a Besalú, de Conrad Saló i Ramell; Lluïsa, d'Agapit Torrent i Batlle; Sardanistes de Santa Anna, de Manel Saderra i Puigferrer; Imparables, d'Alfred Abad i Gascón, i De generació en generació, de Josep Cassú i Serra.
També s'hi podran escoltar Volcans d'Olot, de Max Havart; El mirador del Roc Gros, d'Amadeu Escoda i Castellví; Camí d'or, de Jordi León i Royo, i Tossa bonica, de Francesc Mas i Ros.
L'activitat forma part de la programació festiva d'Artés i manté la tradició sardanista dins la Festa Major, oferint un espai de trobada per als aficionats a aquesta dansa i música popular catalana.