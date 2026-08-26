Artés millora diversos equipaments municipals durant l'estiu

L'Ajuntament d'Artés ha aprofitat els mesos d'estiu per dur a terme diverses actuacions de millora en equipaments municipals amb l'objectiu de disposar d'espais més confortables i segurs per a les persones usuàries i el personal que hi treballa.
Una de les principals actuacions ha estat la instal·lació d'un nou sistema d'aire condicionat a l'Auditori de Cal Sitges, una intervenció que respon a les característiques de l'espai, orientat al sud i amb una elevada incidència solar a través dels grans finestrals. El sistema de climatització es va instal·lar durant el mes de maig i ja ha permès millorar les condicions de l'auditori durant aquest estiu, especialment en els concerts de final de curs de l'Escola Municipal de Música d'Artés. La nova instal·lació també permet que l'equipament pugui funcionar com a refugi climàtic durant episodis de temperatures elevades.
Reparacions i millores de seguretat a la sala Dos de Gener
Paral·lelament, l'Ajuntament ha executat durant els darrers mesos diverses actuacions a la sala Dos de Gener centrades principalment en la seguretat dels usuaris i del personal municipal.
La brigada municipal ha reparat una part del sostre que havia quedat afectada per filtracions d'aigua. Els treballs han permès solucionar les filtracions, reconstruir la zona de pladur que havia quedat malmesa i sanejar i pintar tot l'espai afectat.
A més, s'hi ha instal·lat una nova escala mòbil homologada per a treballs en alçada, que facilitarà les tasques de manteniment de l'equipament. L'escala permetrà manipular els focus de llum, canviar bombetes i fer actuacions al sostre amb més garanties de seguretat.
Amb aquestes intervencions, el consistori busca continuar millorant l'estat dels equipaments municipals i adaptar-los a les necessitats de les persones que en fan ús.