Especialistes en Alzheimer es troben a Manresa a la 16a Jornada de Demències del Bages

La Fundació Sant Andreu Salut organitza el divendres 9 d'octubre la 16a Jornada de Demències del Bages, a la sala gòtica de l'Hospital Sant Andreu de Manresa. Emmarcada en el Dia Mundial de l'Alzheimer, la trobada vol compartir coneixements i eines per abordar les demències des de diferents disciplines, amb una mirada que inclou tant les persones diagnosticades com el seu entorn. Hi participaran la neuròloga Pilar Sanz i el filòsof Francesc Torralba. L'assistència és gratuïta, amb places limitades i inscripció prèvia.
Una taula sobre identitat, valors i emocions de les famílies
La taula Coneixements reunirà Pilar Sanz Cartagena, neuròloga de la Fundació ACE Barcelona, i Francesc Torralba, catedràtic d'Ètica de la Universitat Ramon Llull. Abordaran l'impacte de l'Alzheimer en la identitat i els valors, i les emocions que viuen les famílies. La taula la moderarà Cristina Pardo, metgessa de família de la Unitat Ambulatòria de Demències del Bages.
Experiències d'acompanyament, música i tecnologia immersiva
Després de la pausa, la taula Experiències inclourà tres intervencions. Carlota Riera, psicòloga de la UVic-UCC, i Elena Rovira, infermera de l'Hospital Sant Andreu, tractaran l'acompanyament durant el procés de demència. Mauro Cabral i Mónica de Castro, de Singular Música & Alzheimer, presentaran un projecte de musicoteràpia. Ma José Ciudad, neuropsicòloga del Centre Sociosanitari El Carme de Badalona, explicarà aplicacions clíniques de la tecnologia immersiva.
Aquesta segona taula la moderarà Maribel Martínez, psicòloga clínica de la Unitat Ambulatòria de Demències del Bages. Joan Catena, metge de la mateixa unitat, tancarà la jornada.
Entre la vivència de la malaltia i la pràctica assistencial
El programa connectarà la reflexió sobre la vivència de la malaltia amb experiències pràctiques d'atenció. La música, les tecnologies immersives i l'acompanyament oferiran diferents perspectives per compartir recursos entre professionals i persones cuidadores.
Inscripció gratuïta, amb places limitades
L'assistència és gratuïta, amb places limitades. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció prèvia en aquest enllaç.