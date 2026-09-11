Manresa reivindica la llengua i la convivència en una Diada marcada pel record de Carles Vilajosana

Manresa ha commemorat aquest divendres la Diada Nacional de Catalunya amb l'acte institucional celebrat a la plaça Onze de Setembre, que ha comptat amb la participació de 64 entitats en l'ofrena floral i que ha estat marcat pel record a Carles Vilajosana, víctima d'un homicidi l'1 de setembre, i per la reivindicació de la llengua i la cultura catalanes.
La celebració ha transcorregut amb normalitat i ha començat amb el Ball d'Homenatge, interpretat per un dansaire de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. Tot seguit, Montserrat Parera Yepes i Maria Gallofré Sarto, directores de MoMa New School i MoMa Espai Cultural, han ofert la glossa de la Diada.
Les dues representants de l'Espai MoMa han defensat la necessitat de preservar la qualitat de la literatura infantil en català i han reivindicat que la llengua catalana sigui viscuda plenament com una llengua de cultura, amb la mateixa dignitat i capacitat creativa que qualsevol altra.
Una crida a la convivència després de la mort de Carles Vilajosana
En el seu parlament institucional, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha situat el context emocional amb què la ciutat arribava a aquesta Diada després de la mort de Carles Vilajosana.
"Avui, Manresa està ferida, amb el cor encongit i amb un dol encara ben viu per un fet tràgic que ens ha colpejat de forma sobtada i cruel", ha afirmat. L'alcalde ha reiterat el condol a la família i amistats de la víctima i ha aprofitat l'acte per fer "una crida a favor de la convivència".
Aloy ha defensat que el moment actual obliga a reforçar els valors democràtics i ha assegurat que "hem de treballar per no deixar espai a la violència, ni a l'odi, ni a la por". En aquest sentit, ha reivindicat Manresa com una ciutat que al llarg de la seva història ha sabut superar moments difícils gràcies a la cohesió social.
La llengua i la cultura, eixos centrals del discurs
L'alcalde també ha posat l'accent en la defensa de la llengua catalana, recollint algunes de les idees exposades durant la glossa. Ha qualificat la lectura com "un autèntic acte de resistència" i ha defensat que una societat lectora és una societat més crítica, tolerant i cohesionada.
Durant la seva intervenció ha recordat la figura de l'escriptor Josep Vallverdú, mort recentment als 103 anys, i ha recuperat una de les seves reflexions més conegudes sobre la llengua catalana. "Ja estic cansat de moltes coses, però mai no em cansaré de defensar la llengua", ha citat Aloy, que ha demanat "defensar, promoure i sobretot utilitzar el català sempre i a tot arreu".
L'alcalde ha assegurat que la llengua és una eina de cohesió social i ha conclòs aquesta part del discurs amb una apel·lació directa: "Visquem plenament en català".
Reivindicació nacional i memòria democràtica
El batlle també ha recordat els 50 anys del míting de l'Assemblea del Bages al pavelló Congost, previ a la històrica Diada de 1976 a Sant Boi de Llobregat. En aquest marc, ha reivindicat la vigència d'algunes de les demandes formulades durant la Transició i ha afirmat que "alguns seguim pensant que la independència és el millor camí".
Tot i això, ha insistit en la necessitat de mantenir la cohesió social i treballar per les demandes compartides de la ciutadania. "Cal treballar per ser un sol poble", ha manifestat.
Cinquanta-cinc entitats participen en l'ofrena floral
Després dels parlaments ha tingut lloc l'ofrena floral institucional, en què han participat un total de 64 entitats, associacions i institucions de la ciutat.
L'acte, conduït per la periodista Montserrat Morera Pedreño, s'ha tancat amb el Cant de l'Himne Nacional de Catalunya a càrrec de diverses formacions corals manresanes -la Capella de Música de la Seu, el Cor Parroquial de Sant Josep del Poble Nou, la Coral Eswèrtia, la Coral Font del Fil i l'Orfeó Manresà- i amb una ballada de sardanes oberta a tota la ciutadania.