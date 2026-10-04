250 persones caminen de Súria i Callús contra la macroplanta de biogàs de Sant Mateu

Unes 250 persones han participat aquest dissabte en la caminada contra la macroplanta de biogàs que es vol construir a Sant Mateu de Bages. La marxa ha sortit simultàniament de Súria i de Callús, i ha arribat fins a la font de la Conilla, l'indret on s'ha projectat la planta. Després, els participants han caminat fins a la colònia Antius, on han esmorzat i hi ha hagut parlaments.
L'ha caminada ha estat organitzada per la plataforma Cardener Viu, amb la col·laboració dels centres excursionistes de Súria i Callús i l'Associació de Veïns del Poble Vell de Súria.
"No qüestionem el biogàs, sinó les macroplantes"
A la colònia Antius han parlat dos membres de la junta de Cardener Viu: Joan Ribera, de Súria Viu, i Quim Castellà, de Callús Viu. Ribera ha destacat que la plataforma no s'oposa al biogàs, sinó a les plantes d'aquestes dimensions. La de Sant Mateu, segons ha explicat, tractaria 200.000 tones anuals de dejeccions animals. "No qüestionem el biogàs, sinó les macroplantes construïdes només per interessos econòmics", ha afirmat.
Ribera ha explicat que l'empresa que ha de construir la planta, Norbiogás Biometano V, SL, pertany al grup Nortegas, constituït al 100% per capital estranger. En concret, el 75% és de JP Morgan, fons d'inversió dels Estats Units d'Amèrica.
La cabana porcina, la pudor i les al·legacions
Ribera ha recordat que la cabana porcina de Catalunya, amb 8 milions de porcs, és més gran que la de tot Itàlia, i que el Bages ocupa el quart lloc per comarques, després del Segrià, la Noguera i Osona. Segons ha dit, això comporta, sobretot, el consum de pinso, que obliga a importar entre un 40% i un 60% del cereal per elaborar-lo, i un consum d'aigua desproporcionat. També ha remarcat que a les plantes de biogàs se'ls atribueixen més qualitats de les que tenen: per exemple, el procés que es fa sobre el digestat per convertir-lo en fertilitzant es podria fer sobre el purí.
Ribera ha alertat també de la pudor que pot generar una planta d'aquestes dimensions i que podria perjudicar greument Callús i Súria. El nucli de Súria és a 2,1 quilòmetres del lloc on es vol construir, el de Callús a 3,5 i el polígon de la Pobla de Súria, a només 850 metres.
Ha recordat que Cardener Viu forma part de la xarxa Pobles Vius, que prepara una gran manifestació ruralista a Móra d'Ebre el 15 de novembre, i ha acabat demanant la col·laboració de tothom a l'hora d'enviar al·legacions contra la construcció de la planta.
Plantes petites i a prop de les granges
Castellà ha explicat que el model que defensa Cardener Viu és el de plantes petites, situades a prop de les granges. Segons ha dit, macroplantes com la de Sant Mateu causen problemes pel que fa a l'emplaçament, perquè és a prop d'un paratge protegit com la serra de Castelltallat, i a les dimensions: la pudor, el trànsit de camions i el perill d'accidents i incendis.
Ha afegit que una altra empresa del grup Nortegas gestiona una planta com aquesta a Ólvega (Sòria), molt problemàtica, segons denuncia Ecologistes en Acció. I ha insistit que, una vegada construïda, la planta ja no es pot controlar, i que per això és molt important aturar el projecte ara.