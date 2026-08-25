Cardener Viu es constitueix per oposar-se a la planta de biogàs de Sant Mateu de Bages

Cardener Viu s'ha constituït oficialment aquest dimarts al vespre com a plataforma d'oposició al projecte de construcció d'una planta de biogàs de grans dimensions al terme municipal de Sant Mateu de Bages, a poca distància dels nuclis de Súria i Callús. L'entitat està formada inicialment per membres de Súria Viu i Callús Viu i neix amb la voluntat d'ampliar la seva base a altres municipis que, segons defensa, també es podrien veure afectats pel projecte.
Una nova plataforma d'àmbit comarcal
La junta de Cardener Viu estarà encapçalada per Pilar Hontecillas, com a presidenta; Quim Castellà, com a secretari, i Salvador Jofre, com a tresorer. La junta també comptarà amb diversos vocals.
La constitució de la nova entitat respon a la voluntat d'articular en una mateixa plataforma l'oposició al projecte de planta de biogàs previst a Sant Mateu de Bages. Tot i que actualment la iniciativa parteix principalment de les plataformes Súria Viu i Callús Viu, Cardener Viu planteja ampliar el moviment al conjunt de municipis de la comarca que, segons els seus impulsors, podrien rebre els efectes de la instal·lació.
La plataforma manté que el projecte tindria una incidència que aniria més enllà del terme municipal on es preveu construir la planta, especialment per l'activitat de transport associada al tractament dels residus i pels possibles efectes sobre l'aire, l'aigua, els sòls i l'entorn.
Una planta amb capacitat per tractar 200.000 tones anuals
D'acord amb la informació exposada per Cardener Viu, el projecte presentat per l'empresa Nortegas preveu una instal·lació destinada al tractament de 200.000 tones anuals de purins, fems, gallinassa i residus d'escorxador.
La plataforma considera que aquesta capacitat situaria la instal·lació entre les plantes de biogàs de major dimensió de Catalunya i de l'Estat espanyol. El projecte ocuparia més de sis hectàrees, incloent-hi les instal·lacions i els accessos, i incorporaria, entre altres elements, quatre digestors de 7.000 metres cúbics cadascun i una torxa per cremar els gasos generats durant el procés.
Per a Cardener Viu, la dimensió de la planta és un dels principals elements de preocupació, ja que considera que el volum de residus a tractar comportaria una activitat de transport elevada i una incidència sobre l'entorn dels municipis propers.
La plataforma alerta de l'increment del trànsit pesant
Un dels arguments centrals de l'oposició al projecte és l'augment del trànsit de vehicles pesants que, segons les estimacions de l'entitat, comportaria el trasllat dels residus fins a la instal·lació.
Cardener Viu calcula que el volum de purins que s'hauria de transportar podria implicar el pas d'un camió per la C-55 cada quatre minuts de mitjana. La plataforma considera que aquest increment del trànsit planteja dubtes sobre l'impacte ambiental del projecte i sobre la seva consideració com una iniciativa vinculada a l'anomenada energia verda.
A banda de l'impacte sobre la mobilitat, l'entitat alerta de les emissions associades al trànsit de camions i del soroll que generaria una circulació continuada de vehicles pesants. En aquest sentit, considera que els efectes podrien tenir una incidència especialment significativa sobre els nuclis i els espais residencials més propers a l'emplaçament.
Preocupació per les olors i la bassa de digestat
Un altre dels aspectes que preocupa la nova plataforma és la gestió del digestat, el subproducte líquid que es genera després del procés de digestió dels residus. Segons la informació facilitada per Cardener Viu, el projecte preveu una bassa de digestat líquid amb una capacitat de 29.750 metres cúbics. La plataforma alerta que una infraestructura d'aquestes dimensions podria generar molèsties per olors als municipis propers.
En concret, assenyala la proximitat de Súria, a uns 2,1 quilòmetres de l'emplaçament previst, i Callús, a uns 3,5 quilòmetres. També apunta especialment als entorns del polígon de la Pobla i dels barris d'Antius, el Cortès i el Fusteret, que es troben més a prop de la ubicació plantejada.
La plataforma també posa el focus en el volum de digestat que generaria la instal·lació. Segons les seves estimacions, serien prop de 190.000 tones anuals, que haurien de continuar sent gestionades i aplicades als camps.
Dubtes sobre els efectes sobre sòls i aqüífers
Cardener Viu qüestiona també la capacitat del projecte per resoldre el problema dels purins i sosté que el Bages disposaria de capacitat suficient per absorbir els purins que genera la mateixa comarca.
Des d'aquesta perspectiva, la plataforma considera que l'entrada de residus procedents d'altres territoris no respondria a una necessitat específica del Bages, sinó que ampliaria l'activitat de la planta i el volum de residus que s'hi haurien de transportar.
L'entitat també assenyala que el procés de producció de biogàs no elimina el nitrogen present en els purins. Aquest element, segons explica, continuaria formant part del digestat resultant, que posteriorment s'hauria de gestionar i escampar als terrenys agrícoles. Cardener Viu considera que aquesta circumstància mantindria la pressió sobre els sòls i els aqüífers.
També alerta del risc d'incendi
La plataforma incorpora a les seves crítiques el risc d'incendi associat a la instal·lació. Segons la documentació del projecte a què fa referència Cardener Viu, el nivell de risc d'incendi de la planta seria 7.
Aquest element se suma, segons l'entitat, als riscos i impactes que considera que s'han de tenir en compte abans de tirar endavant la instal·lació. La plataforma defensa que l'anàlisi del projecte no s'hauria de limitar a la producció d'energia, sinó que hauria d'incloure el conjunt d'efectes derivats de la construcció i del funcionament de la planta.
En aquest sentit, Cardener Viu posa sobre la taula qüestions com el transport dels residus, les emissions, el soroll, les olors, la gestió del digestat, el risc d'incendi i els possibles efectes sobre l'aigua i els sòls.
Vol sumar més municipis del Bages
Amb la constitució formal de Cardener Viu, els impulsors volen donar una dimensió més àmplia al moviment d'oposició al projecte. L'objectiu és incorporar-hi persones d'altres municipis que considerin que la planta pot tenir repercussions sobre el seu territori.
L'entitat defensa que els possibles efectes de la instal·lació no quedarien circumscrits a Sant Mateu de Bages, ja que el projecte implicaria l'entrada de grans quantitats de residus i, per tant, una xarxa de transport que afectaria altres municipis.
Cardener Viu manté que la seva oposició se centra en la dimensió del projecte i en els impactes que atribueix a una instal·lació d'aquestes característiques. En el seu plantejament, considera que els possibles beneficis vinculats a la producció de biogàs no compensarien els efectes que, segons sosté, podria generar sobre el territori.
La plataforma també defensa que darrere d'aquest tipus de macroinstal·lacions hi ha una activitat empresarial privada i reclama que es valori especialment l'impacte territorial abans d'autoritzar el projecte.
Una nova entitat per canalitzar l'oposició
Amb la constitució d'aquest vespre, Cardener Viu es dota d'una estructura pròpia per continuar fent seguiment del projecte i canalitzar l'oposició a la planta. La plataforma parteix de l'experiència acumulada per Súria Viu i Callús Viu, però vol ampliar el moviment més enllà d'aquestes dues poblacions.
L'entitat ha habilitat una pàgina web a través de la qual es pot obtenir informació sobre la plataforma i formalitzar adhesions. També disposa de l'adreça de correu cardenerviu@gmail.com.
La constitució de Cardener Viu obre així una nova etapa en la mobilització contra el projecte de Sant Mateu de Bages, amb la voluntat dels seus promotors d'articular una resposta conjunta entre municipis i donar més visibilitat a les seves objeccions sobre l'impacte ambiental, territorial i de mobilitat que atribueixen a la futura planta.