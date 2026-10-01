El retaule de Sant Marc i el frontal florentí tornen dimarts del Prado a la Seu

La Seu de Manresa acollirà dimarts 6 d'octubre el retorn definitiu de dues de les peces més valuoses i excepcionals del seu patrimoni artístic: el retaule de Sant Marc i Sant Anià (Arnau Bassa, cap al 1346) i el Frontal florentí de la Passió (Geri di Lapo, cap al 1357). Les dues obres es van cedir temporalment al Museo Nacional del Prado, de Madrid, per participar en l'exposició A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420). El frontal es tornarà a instal·lar de manera immediata a la seva vitrina, mentre que el retaule romandrà embalat uns dies, fins que s'hi col·loqui un nou suport, els dies 15 i 16 d'octubre.
Una exposició que ha donat a conèixer el gòtic de Manresa
La presència de les dues peces a Madrid ha servit per donar a conèixer el patrimoni gòtic de Manresa a milers de visitants des de l'obertura de l'exposició, el mes de maig. Un cop tancada la mostra, el 20 de setembre, les obres es van desinstal·lar el dia 22 i ara fan el viatge de tornada cap a la Seu amb una empresa de transport especialitzat.
Dos calendaris de muntatge: el frontal, de seguida; el retaule, uns dies més tard
L'operació de recepció i muntatge a la basílica seguirà dos calendaris diferents, segons les necessitats de cada obra. El frontal florentí es tornarà a instal·lar de manera immediata a la seva vitrina de custòdia habitual, a l'interior del temple. El retaule de Sant Marc romandrà embalat uns dies més a les dependències de la Seu.
Un nou suport d'alumini per al retaule restaurat
El motiu d'aquesta diferència és la necessitat d'implantar una nova estructura de suport per al retaule, acabat de restaurar, que permeti exposar l'obra lleugerament separada de la paret. Així s'eviten els problemes derivats de la humitat per condensació i es faciliten els futurs treballs de conservació preventiva.
El muntatge final d'aquest nou suport d'alumini, així com la col·locació i l'ajust de les taules gòtiques del retaule, el faran els tècnics especialitzats del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) els dies 15 i 16 d'octubre, sota la direcció de Josep Paret, responsable de pintura i escultura sobre fusta del CRBMC.
Amb aquesta darrera fase es tancarà un any excepcional per a la projecció exterior del patrimoni artístic de la Seu i de Manresa.