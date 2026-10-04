El Kids&Us Manresa es desperta tard contra el Breogan (95-101)

El Kids&Us Manresa no ha pogut estrenar el seu còmput de victòries a la Lliga ACB després d'un pèssim partit contra el Río Breogan, contra qui ha perdut 95-101. El bon començament dels bagencs no ha tingut continuïtat i una renda generada de catorze punts s'ha anat esvaint ràpidament per quedar-se en només tres punts al final del primer quart i convertir-se en onze punts en contra al descans. La situació no ha millorat a la represa i ben aviat la distància entre els dos equips ha arribat als vint-i-un punts. Ni una petita ratxa dels jugadors del Kids&Us Manresa ha canviat el rumb d'un partit totalment decidit al final del tercer quart. Al darrer quart, el despertar anotador de JD Notae només ha servit per maquillar el resultat. Timmy Allen ha estat el millor del conjunt manresà, però ha estat l'únic argument en diverses fases del partit.
Rafa Villar, JD Notae, Chibuzo Agbo, Timmy Allen i Nick Ongenda han format el cinc inicial del Kids&Us Manresa. El Breogan ha replicat amb Rasir Bolton, Josep Peris, Tevin Brown, Mihajlo Andric i Danko Brankovic. Els bagencs han sortit inspirats de cara a cistella i amb bona actitud defensiva. Villar, Notae i Allen es combinaven per sumar els primers nou punts del seu equip (9-2, minut 3). El Breogan era incapaç d'aturar el bon inici del Kids&Us Manresa. Les recuperacions de pilota eren constants i l'encert en el tir, molt alt. Lukasz Kolenda situava, després d'una recuperació, el 14-3 al marcador. El públic gaudia de valent veient un equip completament nou. Els gallecs han començat a trobar l'anella gràcies a Anderson Garcia i Dominik Mavra. En poques jugades, el marcador ha passat d'un +14 a favor dels de Diego Ocampo a només un +1. Allen donava una mica d'aire al seu equip amb dos tirs lliures (27-24, minut 10).
Lucas Beaufort ha ampliat la renda del seu equip des dels 6,75. Ha estat l'únic moviment al marcador en tres minuts. El Kids&Us Manresa resistia l'empenta de Mavra, que, una vegada més, demostrava la seva qualitat al Nou Congost (32-31, minut 15). Però semblava ja qüestió de temps que els gallecs es posessin per davant. I ho han fet amb dos triples seguits de Josep Peris i Tevin Brown. Els temps morts demanats per Ocampo no han solucionat les llacunes de l'equip, que es veia incapaç de frenar Mavra i els seus companys. A la mitja part, el partit havia girat com un mitjó respecte als minuts inicials (40-51).
El Río Breogan ha seguit ampliant el seu avantatge. El Kids&Us Manresa no trobava arguments en atac i mostrava una fragilitat defensiva molt gran. Tirs mitjanament senzills acabaven picant a l'anella, cosa que provocava ràpids contraatacs dels jugadors de Luis Casimiro (46-66, minut 24). Una constant durant força minuts que els locals han mitigat gràcies a tres triples seguits. Aquesta ratxa ha fet despertar una afició que vivia instal·lada en un desencís, que ha tornat en poques jugades. El 67-89 al final del tercer quart ho deixava tot llest amb encara deu minuts per jugar.
L'últim quart ha estat un compte enrere per certificar la segona derrota dels bagencs a l'ACB. Els jugadors locals han intentat maquillar el marcador mentre que el Río Breogan semblava no voler fer més sang. Poc a poc, l'operació maquillatge semblava fer el seu efecte amb bones accions de Notae i Allen. A manca d'un minut i mig, els bagencs havien reduït el seu desavantatge a deu punts. L'empenta final ho ha reduït encara més per fixar un resultat que no explica la superioritat gallega la major part del partit (95-101).
Incidències: Fernando Calatrava, Sergio Manuel i Rubén Sánchez Mohedas han xiulat el partit. Han estat eliminats Nick Ongenda i Timmy Allen. Abans de començar el partit, s'ha enviat un missatge d'ànims al jove jugador Lucas Sánchez, que la setmana passada es va lesionar de gravetat.