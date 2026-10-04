Diego Ocampo: «La nostra defensa no ha estat a l'alçada del que demana l'ACB»

Poques vegades s'ha vist a la sala de premsa del Nou Congost un tècnic tan desanimat com Diego Ocampo després de la derrota del seu equip contra el Río Breogan. El gallec només ha salvat els primers cinc minuts dels seus jugadors contra el Río Breogan i la reacció que han mostrat al tram final, en què el quadre bagenc ha mostrat "orgull". La resta del partit ha estat molt dolenta, ja que el seu equip ha evidenciat "un nivell defensiu molt baix". Aquest mal rendiment en defensa ha sortit en diverses de les respostes que Ocampo ha ofert en la seva compareixença davant els mitjans. Una defensa que no ha estat al nivell del que exigeix l'actual lliga ACB. Fins i tot, en una resposta ha qualificat d'"una merda" el joc que avui han ofert al públic congregat al Nou Congost.
El tècnic del Kids&Us Manresa també ha esmentat el desànim que han mostrat els seus jugadors quan, després de fer una bona jugada, encaixaven tot seguit un triple del rival. "Els tirs de Mavra i la defensa sobre Villar ens han tret del partit", ha expressat.
La reacció final ha arribat, en gran part, gràcies a accions individuals. Ocampo també ha demanat jugar més en equip en comptes de basar-se en accions en què un jugador assumeixi la responsabilitat pel seu compte.
De cara als propers partits, la millora de l'equip passa per "defensar millor, rebotar millor i jugar amb més disciplina". Per posar en marxa tots aquests conceptes, el Kids&Us Manresa tindrà dimecres una nova oportunitat contra l'Ulm alemany. "Ens exigirà defensa. A veure si entenem què hem de fer i si ho sabem executar", ha comentat Ocampo pensant ja en el proper partit.
Luis Casimiro creu que han aconseguit una victòria de molt de mèrit
A l'altre cantó, Luis Casimiro estava molt satisfet amb els seus jugadors. Excepte els primers cinc minuts i el tram final, que el seu equip ha afrontat amb un gran avantatge, la resta del partit ha estat molt del grat de l'entrenador visitant. "El segon i el tercer quart han estat molt bons en defensa i hem arribat a la part final amb el partit controlat". Del Kids&Us Manresa ha destacat que no ha baixat els braços en els darrers minuts.