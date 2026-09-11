El 12è Concurs de Teatre Poble de Fals arrenca aquest diumenge amb «Adossats»

El 12è Concurs de Teatre Poble de Fals començarà aquest diumenge, 13 de setembre, amb la representació d'Adossats, de Ramon Madaula, a càrrec del grup de teatre La Torre de les Guinyoles. El certamen programarà vuit funcions entre aquest setembre i l'abril de 2027, amb obres de diferents autors i grups de teatre amateur procedents de diversos municipis catalans.
El concurs comença aquest diumenge amb Adossats
Fals donarà aquest diumenge, 13 de setembre, el tret de sortida a una nova edició del seu concurs de teatre. La primera funció serà a les 6 de la tarda i anirà a càrrec de La Torre de les Guinyoles, que portarà a escena Adossats, de Ramon Madaula.
La programació continuarà el 18 d'octubre amb Sota teràpia, de Matías de Federico, que representarà el grup de teatre Triangle de Cornellà, també a les 6 de la tarda.
El novembre serà el torn de Nadal a cals Cupiello, d'Eduardo de Filippo, a càrrec del grup de teatre Sant Vicenç de Sabadell. La funció està prevista per a l'1 de novembre, a les 6 de la tarda.
La programació continuarà fins a l'abril
El concurs reprendrà la programació el 12 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, amb La filla del mar, d'Àngel Guimerà, que representarà el grup de teatre Deixalles 81, de Sant Feliu de Codines.
Ja el 2027, el calendari continuarà el 23 de gener, a 2/4 de 8 del vespre, amb Dissabte, diumenge i dilluns, d'Eduardo de Filippo, a càrrec de Collanuka de Terrassa.
El 13 de febrer serà el torn de La gata sobre la teulada de zinc, de Tennessee Williams. La funció, prevista a 2/4 de 8 del vespre, anirà a càrrec del grup de teatre Enric Borràs, del Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat.
La penúltima proposta del concurs arribarà el 20 de març, a 2/4 de 8 del vespre, amb El dubte, de JP Shanley, que representarà el grup de teatre La Cadira de Bellaterra.
Finalment, el programa es tancarà el 10 d'abril, també a 2/4 de 8 del vespre, amb Els amics d'en Peter, a càrrec del grup de teatre Casal Corpus de Barcelona.
D'aquesta manera, el 12è Concurs de Teatre Poble de Fals concentrarà entre setembre i abril una programació de vuit muntatges, amb la participació de formacions teatrals de diferents punts de Catalunya. Totes les funcions es faran al Casal de Fals.
El concurs està organitzat per l'ACR de Fals amb el suport de l'Ajuntament de Fonollosa, el Departament de Cultura de la Generalitat i Fonollosa Turisme.