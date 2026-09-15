L'Espai Òmnium programa tres presentacions literàries i de pensament a la segona quinzena de setembre

L'Espai Òmnium de Manresa acollirà durant la segona quinzena de setembre tres presentacions de llibres que abordaran àmbits tan diversos com la narrativa, la llengua catalana i l'anàlisi política. Les activitats tindran lloc els dies 17, 18 i 24 de setembre, totes a les 7 de la tarda, i comptaran amb la participació dels seus autors i de diverses persones vinculades al món cultural i acadèmic.
La programació arrencarà el dijous 17 de setembre amb la presentació de Presoners del silenci (Edicions de L'Albí), la nova novel·la de Teresa Quiluz. L'obra explica la història d'un jove que descobreix la complexa realitat de la seva família a través de les memòries del seu avi, un antic faroner. L'acte comptarà amb la participació de l'autora i de l'editor Jaume Huch.
Una reflexió sobre la precisió del català
L'endemà, divendres 18 de setembre, serà el torn de El català, precís i clar (Rosa dels Vents), del lingüista callussenc Jordi Badia Pujol. Amb el subtítol Mots que hem de preservar per parlar i escriure amb propietat, el llibre reivindica l'ús acurat del català i reflexiona sobre la necessitat de preservar paraules i expressions davant l'empobriment lingüístic. La presentació anirà a càrrec de l'autor i del filòleg Jaume Puig, membre de la junta d'Òmnium Bages-Moianès.
Un debat sobre l'auge de les dretes radicals
La programació es tancarà el dijous 24 de setembre amb la presentació de l'assaig Extrema dreta. Què ens hi juguem? (Eumo Editorial), obra de Jordi Corominas i Joan Albert Vicens. El llibre analitza els principals arguments i propostes de les formacions d'extrema dreta i planteja eines per entendre i debatre el fenomen de les dretes radicals. A l'acte hi participarà Jordi Corominas, acompanyat del periodista i escriptor Adam Majó.
Les tres activitats són obertes al públic.