Sant Fruitós celebrarà dissabte la seva tercera Festa de la Verema

L'Era de Cal Vallbona, davant del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi, tornarà a ser l'escenari de la Festa de la Verema de Sant Fruitós de Bages. La tercera edició d'aquesta celebració, prevista per al dissabte 19 de setembre, proposarà una matinal plena d'activitats familiars, culturals i gastronòmiques per retre homenatge a la tradició vitivinícola del municipi.
La iniciativa combinarà patrimoni, cultura popular i promoció dels vins del territori en una jornada oberta a tots els públics que també inclourà una jornada de portes obertes al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi.
Xafada popular de raïm, tallers i cultura popular
La programació començarà a 2/4 de 10 del matí amb una xafada popular de raïm, una de les activitats més emblemàtiques de la festa. Tot seguit, els assistents podran participar en una botifarrada popular.
A partir de les 10 del matí, l'espai socioeducatiu Cal Clic organitzarà un joc de pistes adreçat als infants i les seves famílies. Mitja hora més tard, Christian Simelio conduirà un taller de corrandes per apropar els participants a aquesta expressió de la cultura popular catalana.
A les 11 del matí serà el torn del taller creatiu Tinta i vi: l'art amb vi i la màgia de Gaudí, a càrrec de Marta Arañó, que proposarà experimentar amb el vi com a material artístic. La programació continuarà amb la narració de Contes a la natura, de la mà de la contacontes Clara Gavaldà.
La recta final de la festa arribarà a partir de 2/4 d'1 del migdia amb una ballada de la Colla dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages, que aportarà l'ambient més festiu a la jornada.
Tast de vins de la DO Pla de Bages i portes obertes al museu
La Festa de la Verema es clourà a la 1 del migdia amb un tast de vins de la DO Pla de Bages, que permetrà als participants conèixer i degustar diferents referències elaborades al territori.
Totes les activitats familiars i els tallers seran gratuïts i no requeriran inscripció prèvia. En canvi, per participar en la botifarrada popular i en el tast de vins, amb un preu de 6 euros cadascun, caldrà adquirir els tiquets anticipadament a través del web municipal.
Durant tot el matí, el Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi obrirà les portes de manera gratuïta perquè els visitants puguin descobrir aquest equipament dedicat a preservar i divulgar la història vitivinícola de Sant Fruitós de Bages.