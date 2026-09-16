Manresa reivindica el talent femení en l'enginyeria en una edició rècord de Dona Enginyera

L'Anònima de Manresa ha acollit aquest dimarts la tercera edició de la jornada Dona Enginyera, una iniciativa impulsada per la Mesa de les Enginyeries Tècniques i Graus en Enginyeria de Catalunya (METGEC) per visibilitzar i reivindicar el paper de les dones en aquest àmbit professional. La trobada ha reunit prop de 130 persones, la xifra d'assistència més elevada de les tres edicions celebrades fins ara, i ha servit per compartir experiències, reflexionar sobre els reptes del sector i promoure noves vocacions femenines.
Sota el lema L'orgull de ser enginyera, la jornada ha aplegat professionals i estudiants en un programa que ha combinat ponències i taules rodones. L'elecció de l'antiga fàbrica d'electricitat de Manresa com a escenari també ha volgut posar en relleu la vinculació històrica de la ciutat amb la indústria i l'enginyeria, tant des del punt de vista empresarial com universitari.
Una professió en transformació
La conferència inaugural ha anat a càrrec de Marta Guardiola Garcia, enginyera de telecomunicacions, investigadora i cofundadora de MiWendo Solutions. Durant la seva intervenció ha repassat el camí que la va portar a impulsar una empresa especialitzada en tecnologia mèdica per millorar les colonoscòpies i ha defensat el valor de la formació en enginyeria com una eina per afrontar problemes complexos.
La programació ha continuat amb diverses Engineering Talks. Una de les converses s'ha centrat en el sector de l'automoció, amb la participació de dues enginyeres de Seat i dues estudiants, que han abordat qüestions com la mobilitat internacional, la retenció de talent, la formació contínua i la necessitat de combatre la síndrome de l'impostor que encara afecta moltes professionals.
Una segona taula rodona ha posat el focus en la diversitat de sortides professionals de l'enginyeria i en la importància de competències transversals més enllà dels coneixements tècnics. Les participants també han defensat una major connexió entre universitat i empresa i la necessitat d'explicar millor què és l'enginyeria des de les primeres etapes educatives.
Reconeixement a Maria Dolors Riera
Un dels moments centrals de la jornada ha estat el lliurament del 3r Premi Dona Enginyera a Maria Dolors Riera i Colom. Nascuda a Monistrol de Montserrat el 1956, és enginyera de mines, enginyera industrial especialitzada en metal·lúrgia i doctora en enginyeria industrial.
Riera ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i també ha estat responsable de Simulació i Disseny Innovador a la Fundació Centre Tecnològic de Manresa, actual Eurecat. La seva activitat investigadora s'ha centrat en la modelització i simulació del comportament mecànic dels materials i en els processos de conformació per deformació plàstica, participant en nombrosos projectes de recerca i innovació.
El guardó reconeix tant la seva trajectòria acadèmica i científica com la seva implicació en la promoció de les vocacions industrials entre les dones. Durant l'acte, Riera ha explicat que rep el premi pocs dies després de la seva jubilació i ha reivindicat la manera de pensar pròpia de l'enginyeria com una eina útil per afrontar els reptes de qualsevol àmbit de la vida.
Una jornada per generar referents
La inauguració ha comptat amb la participació de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha destacat la tradició industrial de la ciutat i ha lamentat que encara hi hagi una presència femenina inferior a la masculina als estudis d'enginyeria. Per la seva banda, el president de la METGEC i del CETIM, Jordi Valiente, ha defensat la necessitat d'incorporar més dones a una professió que considera clau per a la transformació de la societat.
La directora dels Serveis Territorials del Departament d'Igualtat i Feminismes, Rocío Giráldez, ha incidit en la importància de generar referents visibles perquè les nenes i joves puguin veure l'enginyeria com una opció professional pròpia.
La tercera edició de Dona Enginyera ha comptat amb el suport de Caixa Enginyers, la UPC Manresa, Eurecat i l'Ajuntament de Manresa.