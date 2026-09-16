La patronal metal·lúrgica de la Catalunya Central s'integra a Pimec

La patronal metal·lúrgica de la Catalunya Central s'ha incorporat a Pimec com a nou soci col·lectiu amb l'objectiu de reforçar la representació i la defensa dels interessos de les empreses del sector. L'acord també pretén establir noves vies de col·laboració entre les dues organitzacions per contribuir a la competitivitat d'un àmbit amb una forta implantació industrial al territori.
La incorporació permetrà sumar recursos, coneixement i capacitats, alhora que facilitarà que les empreses metal·lúrgiques puguin accedir als serveis que ofereix Pimec en diferents àrees estratègiques per a la seva activitat. Les dues entitats també volen reforçar la interlocució conjunta per traslladar les necessitats específiques del sector a les administracions i als diferents espais de representació empresarial.
Talent, innovació i transició energètica, entre els principals reptes
La col·laboració se centrarà especialment en qüestions que condicionen el futur de les empreses, com ara la millora de la competitivitat i la productivitat, la captació i fidelització de talent, la formació dels professionals, la digitalització dels processos, la innovació i transició energètica.
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha assegurat que "el sector metal·lúrgic necessita afrontar els reptes de futur des de la col·laboració" i ha destacat que l'aliança permetrà "sumar esforços i generar noves oportunitats perquè les empreses siguin més competitives, innovadores i capaces d'atraure el talent que necessiten".
Per la seva banda, el president de la patronal metal·lúrgica de la Catalunya Central, Dídac Contreras, ha valorat positivament l'acord i ha afirmat que servirà per "reforçar la competitivitat del sector, sumar capacitats i ampliar les oportunitats per a les nostres empreses associades".
Més coordinació per enfortir el teixit industrial
Les dues organitzacions consideren que la nova etapa de col·laboració contribuirà a enfortir el teixit industrial de la Catalunya Central i a donar resposta als desafiaments que afronten les empreses metal·lúrgiques en un context de transformació tecnològica, energètica i laboral.
L'acord consolida la relació entre les dues entitats i obre la porta a noves iniciatives conjuntes orientades a millorar la competitivitat i el desenvolupament del sector en els propers anys.