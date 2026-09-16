La Caponera Manresana presenta el seu projecte de cooperació amb Nicaragua aquest dissabte a Manresa

El local de l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor de Manresa acollirà aquest dissabte, 19 de setembre, de les 11 del matí a les 2 del migdia, una trobada matinal oberta a la ciutadania per presentar i fer balanç del projecte solidari La Caponera Manresana. La iniciativa té com a objectiu finançar el transport escolar de joves de Nicaragua perquè puguin continuar els seus estudis de secundària. Durant la jornada es repassaran els dos anys de trajectòria de la proposta (2025 i 2026) i es farà una crida a sumar noves col·laboracions i voluntariat a la ciutat.
Una caponera és un vehicle de tres rodes emprat habitualment com a transport públic a Nicaragua. El projecte connecta el llogarret de Cusmají -una petita comunitat de 264 habitants- amb l'institut de Palacagüina, situat a uns 10 quilòmetres de distància. Sense aquest mitjà de transport, molts nois i noies d'uns 12 anys es veuen abocats a abandonar l'escola en acabar la primària per incorporar-se al treball a les plantacions de cafè o tabac de la zona. L'accés a l'educació secundària permet als joves romandre a les aules, optar a la formació superior i tenir el dinar diari garantit al centre, reduint alhora la pressió econòmica de les seves famílies.
El projecte va néixer l'any 2017 a iniciativa d'un grup de veïns de la Floresta (Sant Cugat del Vallès) i es va ampliar a principis de 2025 gràcies a l'impuls d'un grup de manresans. Mitjançant una campanya de micromecenatge a la plataforma Teaming, la posada en marxa de La Manresana va permetre duplicar el nombre d'alumnes beneficiaris, passant de quatre a vuit. Tanmateix, cobrir la despesa de cada curs escolar requereix més de 2.100 euros, una xifra que cal mantenir durant els quatre anys que duren els estudis secundaris al país americà.
Balanç de dos anys, exposició i vermut per captar suport
La trobada d'aquest dissabte s'ha concebut com un espai de divulgació i agraïment a la comunitat. El programa començarà amb la presentació detallada del projecte i una valoració del seu impacte al llarg de 2025 i 2026, elaborada en coordinació amb la direcció de l'escola de Cusmají i l'institut de Palacagüina.
Així mateix, l'acte comptarà amb una exposició de fotografies que documenta el dia a dia dels joves i dels conductors de la caponera, i es tancarà amb un vermut per a tots els assistents. Els promotors de la iniciativa remarquen la importància d'ampliar la xarxa de suport a Manresa, tant en l'àmbit econòmic com en l'aportació de voluntaris per garantir el manteniment del servei a llarg termini.