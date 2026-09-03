Borja Penalba i Meritxell Gené homenatjaran la Nova Cançó al Castell de Cardona

La Col·legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona acollirà el proper divendres 5 de setembre un concert de Borja Penalba i Meritxell Gené dedicat als grans referents de la Nova Cançó. L'espectacle D'un temps, d'un país. 30 anys revisitarà obres de figures com Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Raimon, Ovidi Montllor o Isidor Marí i posarà el punt final a la programació d'enguany del Cicle Espais.
Un homenatge trenta anys després
La proposta commemora els trenta anys del concert Banda sonora d'un temps, d'un país, impulsat per Joan Manuel Serrat al Palau Sant Jordi. Tres dècades després, Borja Penalba i Meritxell Gené recuperen l'esperit d'aquella cita per tornar a portar als escenaris algunes de les cançons que han marcat la història musical del país i diverses generacions.
Els dos artistes ofereixen una revisió del repertori amb nous arranjaments i una mirada contemporània, combinant memòria, emoció i sonoritats mediterrànies. El concert reivindica la vigència del llegat de la Nova Cançó i la capacitat d'aquestes composicions de continuar connectant amb el públic actual.
L'actuació començarà a les 9 del vespre a la Col·legiata de Sant Vicenç, un dels espais més emblemàtics del Castell de Cardona. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament de Cardona tancarà l'edició 2026 del Cicle Espais, una programació que té com un dels seus trets distintius la celebració d'activitats culturals i musicals en espais singulars del municipi.
Un concert en un monument històric
El Castell de Cardona és un dels conjunts monumentals més destacats de Catalunya. Situat dalt d'un turó que domina la vall del Cardener, el seu origen està estretament vinculat a la necessitat de protegir la riquesa salina de Cardona.
Al llarg dels segles, la fortalesa va ser el centre dels dominis de la poderosa nissaga dels Cardona, coneguda com els reis sense corona. A l'interior del recinte s'hi troba la Col·legiata de Sant Vicenç, considerada una obra mestra del romànic català.
A partir del segle XVII, el castell es va transformar en una fortalesa moderna preparada per resistir l'artilleria i va tenir un paper destacat en diverses guerres. Durant la Guerra de Successió, va resistir el setge borbònic de 1711 i no va capitular fins al 18 de setembre de 1714, fet que li ha valgut la consideració de darrer baluard de les llibertats catalanes.
Les entrades per al concert es poden adquirir a Cardona Turisme.