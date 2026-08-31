Cardona reivindica els seus orígens en una Festa Major amb més de quaranta actes

Cardona celebrarà del 12 al 15 de setembre una nova edició de la seva Festa Major amb una quarantena llarga d'activitats i una aposta decidida per posar en valor les arrels històriques i culturals de la celebració. Sota el fil conductor dels orígens, la programació combinarà els actes més tradicionals amb concerts, espectacles, propostes familiars i activitats populars pensades per a totes les edats.
El Corre de bou tradicional, el Ball de bastons, la processó de la Mare de Déu del Patrocini, el Ball de l'Àliga, la cercavila de gegants o el concert de la Banda de Música de Cardona tornaran a ser alguns dels moments més esperats d'una festa que manté una forta vinculació amb la identitat del municipi.
L'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha destacat que la celebració conserva una personalitat pròpia gràcies a unes tradicions que "els cardonins i cardonines hem sabut mantenir vives generació rere generació". Segons ha assenyalat, aquests actes "expliquen la nostra història" i formen part del patrimoni emocional de la vila.
Una mirada a la història de la festa
La presentació de la Festa Major s'ha fet enguany a l'Arxiu Històric de Cardona, un espai que connecta directament amb la temàtica escollida. La voluntat és aprofundir en l'origen dels rituals, els símbols i les tradicions que han arribat fins als nostres dies i que continuen definint la celebració.
Aquest plantejament també queda reflectit en el cartell oficial, obra del cardoní Albert Carreño, inspirat en una fotografia històrica del Corre de bou dels anys noranta. La imatge recupera un dels actes més emblemàtics de la festa i simbolitza la continuïtat entre generacions.
La regidora de Festes, Núria Crespo, ha explicat que conèixer els orígens de la Festa Major permet entendre com s'ha construït la celebració actual i valorar un patrimoni festiu que considera extraordinari. En aquest sentit, el programa inclou diversos continguts divulgatius elaborats per investigadors i col·laboradors locals.
Entre les aportacions destaca l'article Què celebrem quan celebrem?, signat per Roger Barat i Carles Freixes, que repassa els orígens de la festivitat vinculada a la Mare de Déu del Patrocini i a alguns dels elements més característics de la celebració. El treball recorda que el Ball de bastons està documentat des de 1704, l'Àliga des de 1674 i que la presència dels bous a les festes del Patrocini es remunta almenys al segle XVII.
Una fotografia única del Ball de bastons
Una de les novetats destacades d'enguany serà la divulgació d'una peça documental recuperada recentment per l'Arxiu Històric de Cardona. Es tracta de la fotografia més antiga coneguda fins ara del Ball de bastons de Cardona, una postal datada el setembre de 1910 i signada per Fotografia Riera.
La imatge mostra els vuit nens que integraven la colla davant de l'antic edifici consistorial, a la plaça de bous de l'època. Fins ara, les fotografies més antigues conservades d'aquest element festiu corresponien a les dècades de 1920 i 1930.
La recuperació d'aquest document s'afegeix a altres continguts dedicats a la història de l'agutzil, als 60 anys de la Festa Major del Castell i a la figura del poeta cardoní Manuel Bertran i Oriola.
Miki Núñez encapçalarà la Nit de l'Empalme
La Festa Major començarà a escalfar motors amb la Setmana de la Joventut, organitzada per Cardona Jove, abans d'entrar de ple en els dies centrals de celebració. La Nit de l'Empalme, prevista per a l'11 de setembre, tindrà com a principal reclam l'actuació de Miki Núñez, que compartirà cartell amb Big Mouthers i un tribut a La Raíz.
A partir de l'endemà, els actes tradicionals agafaran el protagonisme. Dissabte hi haurà el Càntic a Sant Miquel, el Corre de bou pels carrers, el trasllat de la Mare de Déu del Patrocini, el Ball de bastons, el Ball de l'Àliga, la cercavila de gegants i el Ball de Festa Major amb l'Anònima Orquestra.
Diumenge, l'ofici solemne, les sardanes, els gegants i un nou Corre de bou compartiran protagonisme amb la segona nit d'Empalme, que comptarà amb Marc Anglarill, Banda Biruji i diverses sessions de DJ.
La jornada de dilluns recuperarà alguns dels moments més simbòlics de la festa, com el Ball de l'Àliga a l'interior del temple, mentre que dimarts es posarà el punt final a la celebració amb les havaneres del grup Americanus i el tradicional castell de focs.
Dos pregons i més participació ciutadana
El pregó institucional anirà a càrrec del psicòleg cardoní i director del Pla Director de Salut Mental de Catalunya, Josep Tristany i Claret, en un acte que tindrà lloc el dijous 10 de setembre a la sala de plens de l'Ajuntament. Pel que fa al pregó popular, estarà dedicat als 35 anys de la Nit de l'Empalme i reunirà persones que van impulsar aquesta iniciativa amb d'altres que n'han assumit el relleu en els darrers anys.
Una altra de les novetats serà la incorporació de la Comissió de Concerts i la Comissió de Cultura i Tradicions, que han permès ampliar la participació ciutadana en la preparació de la Festa Major i implicar persones vinculades a diferents àmbits de la celebració.
Punts Lila i consum responsable
La Festa Major tornarà a comptar amb Punts Lila per prevenir i atendre situacions de violència masclista i LGTBI-fòbica durant les principals nits de festa. El dispositiu es complementarà amb la presència dels Àngels de la Nit, que faran tasques de sensibilització i promoció del civisme als espais d'oci nocturn.
Paral·lelament, l'Ajuntament impulsarà la campanya Eufòria, destinada a fomentar el consum responsable i les alternatives sense alcohol durant les activitats festives.
Finalment, la venda anticipada d'entrades per als Corre de bou s'obrirà el 7 de setembre, tant per internet com a l'Oficina de la Festa Major, situada al carrer de les Cambres.