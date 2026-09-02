«Quan les oques van al camp»: el misteri està servit

Es tracta d’una adaptació de «La ratera» d’Agatha Christie, escrita i dirigida per Aleix Albareda, que conserva els ingredients essencials del clàssic de misteri —la intriga, les sospites i els girs inesperats— però els porta cap a un terreny de comèdia.
L’acció se situa a La Vella Farga, on una forta tempesta deixa incomunicat un grup de desconeguts. Quan un fet inquietant altera la tranquil·litat del lloc, comença un joc de sospites en què ningú no sembla ser exactament qui diu ser. Aïllats de l’exterior, els personatges es converteixen progressivament en sospitosos, mentre secrets, desconfiances i pistes van fent créixer la tensió. El públic haurà d’estar atent per intentar descobrir qui amaga la veritat i, sobretot, qui pot ser l’assassí.
Però «Quan les oques van al camp» no és només una història de misteri. L’adaptació d’Aleix Albareda aposta decididament per la comèdia, de manera que la intriga conviu amb situacions i personatges que aporten un punt de vista més desenfadat i divertit. Una combinació que permet recuperar un dels grans clàssics d’Agatha Christie des d’una perspectiva diferent i oferir al públic una proposta per viure el misteri, seguir les pistes i passar una bona estona.
El preu de l’entrada general és de 15 euros, mentre que els socis i sòcies de Lacetània Teatre i els menors de 16 anys podran gaudir de l’espectacle per 12 euros. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma entradessolsones.com
QUAN LES OQUES VAN AL CAMP de Lacetània Teatre
Dies i horaris de les sessions:
• dissabte 5 de setembre a les 22 h
• diumenge 6 de setembre a les 18 h
• dissabte 12 de setembre a les 22 h
• diumenge 13 de setembre a les 18 h
Lloc: Teatre Comarcal de Solsona
Durada de l’espectacle: 1 hora 15 minuts
Preus:
• entrada general: 15 euros
• entrada socis/es Lacetània: 12 euros
• menors de 16 anys: 12 euros
Espectacle recomanat a majors de 12 anys
Amb: Valentí Farràs, Francesc Boix, JF Manzano, Alguer Vendrell, Eduard Tripiana, Aina Mujal, Ainet Serral, Bruna Vázquez,Elena Albets, Tate Gualdo, Jana Blanco, Jordi Babià i Juli Pérez.
Tècnicitat: Ramon Cots i Marc Triquell.
Adaptació i Direcció: Aleix Albareda.
Venda d'entrades online a https://entradessolsones.com/activitat/quan-les-oques-van-al-camp
També es vendran entrades 1 hora abans de la funció a la taquilla del Teatre Comarcal
Agraïments: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès i Oficina de Turisme del Solsonès