La Caminada popular al Vinyet convida a descobrir camins i paisatges agroforestals de Solsona

La Caminada popular al Vinyet de Solsona tornarà a convidar solsonins i visitants a recórrer camins i paisatges agroforestals del municipi aquest diumenge, 6 de setembre. La proposta arriba a la vint-i-novena edició com una de les activitats més populars de la Festa Major i manté el seu caràcter obert i participatiu, amb inscripció gratuïta el mateix dia.
La sortida es farà de la plaça del Camp entre les vuit i dos quarts de nou del matí. Els participants podran escollir entre l’itinerari curt, de 12,2 quilòmetres, i el llarg, de 14,4 quilòmetres, amb què redescobriran diferents indrets de l’àmbit rural solsoní.
La ruta curta passarà per les partides de Sant Pere Màrtir i Sant Bernat, mentre que a la llarga s’hi afegirà, a més, la de Santa Llúcia. El recorregut sortirà en direcció al parc de la Mare de la Font, on hi haurà un primer avituallament, i continuarà cap a l’entorn del Castellvell, un dels indrets paisatgísticament més interessants de la caminada.
La ruta prosseguirà fins a la capella de Sant Bernat, on es farà la parada per esmorzar, i continuarà després en direcció a l’estació depuradora. En aquest punt, els dos itineraris se separaran: el curt tornarà cap a la plaça del Camp passant per Cal Pateto, mentre que el llarg continuarà en direcció est per la partida de Santa Llúcia, sense arribar fins a la capella. Els participants del recorregut llarg també podran conèixer la via habilitada per a bicicletes de Solsona als polígons, incorporada al traçat de la caminada.
Una cita plenament consolidada
Amb gairebé tres dècades de trajectòria, la Caminada popular al Vinyet s’ha consolidat com una de les activitats més participatives de la Festa Major. La proposta aplega cada any persones de totes les edats, famílies i colles d’amics.
L’any passat, la 28a edició va assolir els 516 participants, la xifra més alta registrada fins aleshores. La participació va superar àmpliament les previsions i va tornar a posar de manifest la capacitat de convocatòria d’una activitat que manté una fórmula senzilla: sortir a caminar per fer salut, descobrir l’entorn i compartir una estona amb altres caminants.
La 29a Caminada popular al Vinyet és organitzada per l’Ajuntament de Solsona amb la col·laboració del Centre Excursionista del Solsonès. El fet que les inscripcions es facin el mateix dia i abans de la sortida respon precisament a la voluntat de mantenir-ne el caràcter popular i facilitar la participació espontània.