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Solsona repartirà 2.100 euros en premis de pintura i fotografia per Festa Major

Cultura i Mitjans

Les bases dels concursos es mantenen pràcticament iguals que en les darreres edicions, però la cita per als pintors es concentrarà en un sol dia

  • Abel Florido, primer premi de pintura en l’última edició
  • “Catitomba”, imatge del solsoní Antoni Chaparro guanyadora l’any passa “Catitomba”, imatge del solsoní Antoni Chaparro

ARA A PORTADA

Publicat el 25 d’agost de 2026 a les 13:10

La regidoria de Cultura de Solsona repartirà un total de 2.100 euros entre els millors treballs que es presentin al 45è Concurs de pintura ràpida, que es convoca el 9 de setembre, i a l’11è Concurs de fotografia de la Festa Major, del 7 a l’11 de setembre. 

Ambdues convocatòries volen premiar la capacitat de veure i plasmar artísticament allò que sovint passa desapercebut. En el cas de la pintura ràpida, es tracta de descobrir un altre Solsona a través d’un racó, un indret, una llum, una perspectiva o un detall; en el de fotografia, de trobar aquella escena que expliqui la Festa Major des d’un punt de vista propi. Dues propostes per reinterpretar la ciutat i la seva festa a través de mirades creatives i personals.

Les bases, que es poden consultar aquí, es mantenen pràcticament iguals que en les últimes edicions. Amb tot, el Concurs de pintura ràpida es concentrarà un únic dia, el dijous 10 de setembre, a partir de les nou del matí i fins a dos quarts de dues, que és quan s’han de lliurar les obres a l’ajuntament.

 

  • “Catitomba”, imatge del solsoní Antoni Chaparro guanyadora l’any passa “Catitomba”, imatge del solsoní Antoni Chaparro

La pintura guanyadora es premiarà amb 600 euros, mentre el segon premi en rebrà 500 i el tercer, 350. L’any passat van concórrer-hi 13 obres, d’entre les quals es van imposar les d’Abel Florido, Julio Garcia Iglesias i Yolanda Urango.

Pel que fa a la convocatòria fotogràfica, és oberta a totes les persones aficionades a la disciplina. La temàtica és la Festa Major i les imatges es poden lliurar fins al 15 de setembre a les dues del migdia. El primer premi és de 300 euros, el segon, de 200, i en la categoria infantil, per als menors de 14 anys, la millor foto rebrà 150 euros. Antoni Chaparro va firmar la foto guanyadora de l’any passat i Damià Bonsfills, la del segon premi.  

Exposició a partir del 21 de setembre

Totes les obres presentades, tant pintures com fotografies, s’exposaran del 21 de setembre al 3 d’octubre al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató. El lliurament de premis es durà a terme el 18 de setembre a les vuit del vespre a la sala de plens.

Les bases dels concursos: https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/concursos

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